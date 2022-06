L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) estrena un servei per portar l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) a domicili per aquelles persones que no poden anar físicament fins al consistori. Els usuaris que ho vulguin podran trucar per telèfon per concertar un dia i una hora perquè els tècnics de l'OAC vagin a casa per fer tràmits des de casa de forma telemàtica. Els encarregats de valorar si es pot aplicar aquest servei o no seran els treballadors de l'àrea de Benestar Social que comprovaran el grau de dependència i altres circumstàncies de la persona sol·licitant. El servei està pensat per a gent gran, persones amb mobilitat reduïda i veïns que no es poden desplaçar per algun motiu en concret.