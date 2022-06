SOS Costa Brava denuncia que l'empresa encarregada d'instal·lar les boies per delimitar la zona de bany d'Aiguablava a Begur (Baix Empordà) ho fa col·locant morts de formigó sobre l'hebrer de posidònia que hi ha al fons marí. Des de l'entitat ecologista recorden que es tracta d'una pràctica completament prohibida i ja han posat en coneixement de l'Ajuntament aquests fets. SOS Costa Brava assenyala que aquest passat dimarts hi va haver una "allau de denúncies" tant al consistori com al cos d'Agents Rurals en relació a aquest tema i ha documentat els fets gràcies a les fotografies d'un submarinista on es pot comprovar com els blocs de formigó aixafen la posidònia, malgrat que és una espècie "fortament protegida".

SOS Costa Brava explica en un comunicat que, després de fer saber a l'Ajuntament els fets, el consistori ha comunicat a l'empresa que ha de retirar els blocs de formigó de manera "immediata". Amb tot, l'entitat lamenta que "el mal ja està fet" i considera que cal "prendre mesures sancionadores" contra l'adjudicatària, perquè consideren que ha incomplert el plec de clàusules de la concessió. Així mateix, SOS Costa Brava informa que restarà atenta a la retirada immediata dels morts de formigó i que això es faci amb garanties de mínim dany sobre les praderies afectades. Des de l'entitat concreten que per la instal·lació de boies, el sistema més recomanable és la fixació a través d'un ancoratge en espiral, similar al d'un tirabuixó.