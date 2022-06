Aquadiver va inaugurar ahir la temporada amb optimisme. Segona la direcció del parc situat a Platja d’Aro s’espera arribar a unes xifres de visitants similars a les d’abans de la pandèmia. Així, es preveu que al llarg de la temporada, que va començar ahir i durarà fins a l’11 de setembre, passin pel recinte unes 125.000 persones, la majoria, concentrades entre juliol i agost, els mesos de més afluència. L’any passat, la manca dels visitants estrangers es va suplir per gent provinent de les comarques gironines o l’àrea metropolitana de Barcelona que «descobrien el parc per primera vegada», explicava Julià López-Arenas, director general d’Aquadiver (i també del Water World de Lloret de Mar). D’aquesta manera, «si un apart del públic local aposta per continuar venint i es recupera el turisme internacional» s’arribarà a aquesta xifra de 125.000 visitats al llarg de la temporada.

Després de la inversió de 600.000 euros l’any passat, per la creació d’una àrea infantil i cinc nous tobogans, aquest 2022 s’ha decidit no fer-ne cap de gran. De totes maneres, el parc presenta la novetat d’unes sales VIP que ja estan «fetes i disponibles». De moment, se n’han fet vuit, però si funcionen bé serà «un dels camins que el parc prendrà» en un futur. Aquestes parcel·les privades serveixen per tenir privilegis que els visitants habituals del parc no tenen. Una altra de les novetats del parc és apostar per un consum d’aigua més responsable. De fet, l’objectiu del parc és reduir un 25% el seu consum d’aigua gràcies a la remodelació de les seves instal·lacions i així poder ser partícip de l’estalvi ecològic i a la reducció de l’impacte mediambiental.