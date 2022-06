Recentment ha tingut lloc l’11a edició de la Jornada de Recerca dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) on s’ha atorgat la beca Joan Prat de recerca clínica.

En la seva 3a edició, la beca se l’ha endut la pediatra Maria Ribes per al seu estudi Determinació del perfil de sensibilitat a antibiòtics de l’Helicobacter Pylori en població pediàtrica del Baix Empordà.

L’objectiu de l’estudi és obtenir informació sobre la població que atenem per tal d’adequar les guies de maneig. Les recomanacions actuals per al diagnòstic microbiològic de Helicobacter Pylori implica la realització d’una gastroscòpia de baixa sedació, que no deixa de ser una tècnica invasiva. És per això que és important realitzar aquest estudi i obtenir dades que donin suport a continuar fent aquesta pràctica.

El jurat ha valorat positivament l’estudi per la seva factivilitat i aplicabilitat i interès en l’àmbit de SSIBE, alhora que la capacitat integradora en els diferents àmbits assistencials.

La Beca és convocada en honor del Dr. Joan Prat i Coll, que va ser durant molts anys directiu de SSIBE i que va traspassar el 2017. Aquest any arriba a la seva 3a edició i amb una dotació de 1.500 euros té per objectiu fomentar la recerca clínica dels professionals de SSIBE.