Els comerciants de l’Estartit alerten de la falta de neteja i recollida de deixalles

Carrers plens de brossa. Aquesta és la imatge que s’emporten els visitants que han passat per l’Estartit en els dos últims caps de setmana. El primer, coincidint amb festiu a França, i el segon, amb el dilluns festiu a Catalunya. Això, però, ve de més enrere perquè per Setmana Santa ja va passar una situació similar. El que preocupa ara als comerciants i establiments, i als veïns del poble en general, és saber si, amb l’arribada de l’estiu, aquesta situació es mantindrà. Per això, des de l’Estació Nàutica es va presentar una instància a l’Ajuntament per tal que prengui mesures com més aviat millor.

El cap de setmana passat, coincidint amb la festivitat de dilluns per la segona Pasqua, l’Estartit va aplegar molts visitants d’arreu de Catalunya. La gran afluència de gent al municipi va fer que els contenidors de brossa es desbordessin i, fins dimecres, el servei de neteja no va passar a recollir perquè segons saben els comerciants «dimarts no els tocava netejar». Quan dimecres va passar el servei de neteja «estava tot tan desbordat que no avançaven» i, de fet, dijous, dia de mercat a la localitat, «encara hi havia brutícia». També expliquen que els turistes no van marxar massa contents amb tanta brossa al mig del carrer i que hi va haver «moltes queixes». «La imatge que s’han emportat contínuament els turistes és dolenta en els dos últims caps de setmana, sobretot, tenint en compte que l’Estartit és una zona de parc natural», també expliquen els comerciants. I és que, a part de la brossa acumulada al mig dels carrers més cèntrics del poble, també se’n concentren a les urbanitzacions. A més, a altres zones, com en l’entrada de la localitat, també es pot trobar molta brossa acumulada, deixalles, plàstic o ampolles de vidre entre altres.

Els comerciants també miren cap al futur immediat amb certa preocupació. D’aquí a dues setmanes és Sant Joan i, aquell cap de setmana s’espera l’arribada de molta gent a l’Estartit perquè se celebren alguns concerts. «Si la situació no canvia» tornarà a passar el mateix, perquè ja estan programats alguns concerts durant Sant Joan i el poble tornarà a emplenar-se de turistes. Això, sense mirar els mesos de juliol i agost, en plena temporada turística, que serà quan més visitants arribin a la localitat. «El servei és el mateix que durant l’hivern i si durant l’estiu no hi ha més servei s’arribarà a una situació insostenible», sentencien.