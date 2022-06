La militància d’ERC de Torroella de Montgrí i l’Estartit ha escollit a Marc Calvet com a cap de llista per a les eleccions municipals del maig del 2023. Calvet, que repeteix al capdavant de la candidatura, assegura que afronta novament aquest repte «amb moltes ganes, amb il·lusió i amb el coneixement de la responsabilitat que comporta el càrrec». A més, el candidat republicà està convençut de «poder aportar un projecte engrescador de municipi sostenible, renovador i capaç de dinamitzar els sectors importants», enfortint «aquelles àrees que toquen de ple» a la ciutadania, com el «dia a dia, la feina o la butxaca». L’actual regidor del consistori torroellenc sosté que apostarà per un municipi amb «uns entorns urbans més amables pels veïns» i respectuós amb l’espai natural i agrícola.