Palamós fa bandera del seu producte estrella a la Fira de la Gamba

A la planxa, protagonista d’un arròs, amorosint un pastís o en forma de croqueta. Aquestes van ser algunes de les fórmules amb les que la Fira de la Gamba de Palamós va fer lluir ahir el seu producte estrella. La jornada gastronòmica va vendre més de 18.000 tiquets, en una 7a edició en la que va poder desfer-se de les restriccions de la pandèmia i va recuperar el seu format habitual.

La cita, organitzada per l’Ajuntament de Palamós, el Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors de Palamós, va oferir un espai de degustació per a posar en valor el producte de la mà de restauradors certificats amb la Marca de Garantia, unes creacions que es van elaborar des d’uns fogons centrals ubicats a la llotja. A més, la cita també va comptar amb dues demostracions de cuina marinera a l’Espai del Peix. La primera va estar conduïda pels pescadors de Palamós i la segona, pels xefs Tomàs Brull de la Cala Taverna (Palamós) i Quim Casellas del Casamar (Llafranc). També es van fer visites a les barques d’arrossegament del port pesquer i a la subhasta. I és que a banda de donar a conèixer la Gamba de Palamós, «l’objectiu de la cita també era divulgar el procés de pesca», va assegurar l’alcalde de Palamós, Lluís Puig. A més, va celebrar que el prestigi i reconeixement de la Gamba de Palamós «més enllà de les fronteres gironines» ha convertit la Fira de la Gamba de Palamós en un lloc, gairebé, de pelegrinatge. Entre tastos i producte fresc, es van servir més de 180 quilos de Gamba de Palamós certificada.

A més, l’Espai del Peix va acollir el lliurament dels nous certificats de la Marca de Garantia Gamba de Palamós a 13 empreses que s’han certificat aquest any, en un acte presidit pel conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent. També es va atorgar el guardó d’Ambaixador de la Gamba de Palamós 2022 al jove terrassenc Guillem Serrat, guanyador de la darrera edició del talent culinari MasterChef Júnior, per la seva «vàlua i projecció en l’àmbit de la cuina i per al foment que ha fet del producte pesquer de la gamba».