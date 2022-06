Un taller petit que reparava bicicletes fundat ara fa cent anys va ser l’origen de Derbi, una marca avui ja desapareguda, però que va arribar a fer motos campiones del món. Per als apassionats de la marca i del món del motor en general, passar per Santa Cristina d’Aro serà imprescindible. Dissabte s’hi van inaugurar l’exposició «De Derbi a Derbi, cent anys», que ha estat possible als col·leccionistes cristinencs Josep i Jordi Pujolar. Al llarg de la seva vida, han reunit gairebé 200 peces entre motos i bicicletes, així com també trofeus, records, fotografies i un llarg etcètera d’elements relacionats amb la marca.

L’exposició es duu a terme durant tres mesos, de l’11 de juny a l’11 de setembre, i obre els dijous, divendres i dissabtes de 19 a 21 hores, a la sala d’exposicions de «La Caixa», situada a l’Avinguda Ridaura número 3 de Santa Cristina d’Aro. També s’obrirà, puntualment, els dies 24 i 25 de juliol per Festa Major del municipi. En l’acte d’inauguració hi van participar la regidora de Cultura, Tina Gorina; l’alcaldessa, Mª Lourdes Fuentes; la delegada de la Generalitat, Laia Cañigueral; el president del Consell Comarcal, oan Manel Loureiro; membres de la família Rabasa, fundadors de Derbi; i Josep i Jordi Pujolar.