L’Ajuntament de Begur incoarà un expedient sancionador a Sa Blava Mar, l’empresa adjudicatària del contracte per a la gestió de les boies a les costes del municipi. En concret, el consistori denuncia l’incompliment del plec de clàusules de la concessió per part d’aquesta empresa per l’ús de blocs de formigó per a l’amarrament d’embarcacions al camp de boies de la cala d’Aiguablava un fet que, tal com va denunciar fa dos dies el grup ecologista Sos Costa Brava, danya el fons marí.

Aquesta pràctica ha estat denunciada per l’Ajuntament, que subratlla que en el plec de condicions tècniques de la licitació està descrita l’exigència d’utilitzar sistemes ecològics sobre la praderia. Ara, el consistori resta a l’espera de l’informe que han d’elaborar el cossos de Mossos d’Esquadra i d’Agents Rurals, per incoar el procediment sancionador. Eugeni Pibernat, regidor de Platges, assegura que “en tot moment hem estat seguint aquesta problemàtica i ara actuem amb fermesa un cop ha quedat demostrat que aquesta empresa estaria incomplint el plec de clàusules del contracte amb unes actuacions que, a més, estan malmetent el nostre fons marí”. En tot moment hem estat seguint aquesta problemàtica i ara actuem amb fermesa un cop ha quedat demostrat que aquesta empresa estaria incomplint el plec de clàusules del contracte amb unes actuacions que, a més, estan malmetent el nostre fons marí Eugeni Pibernat - Regidor de platges de Begur L’Àrea de Medi Ambient porta una dècada actuant per a protegir el fons marí Des de l’any 2012 l’Ajuntament de Begur -a través de l’Àrea de Medi Ambient- està desplegant al municipi un projecte líder i pioner al territori per tal de democratitzar el mar i reduir progressivament el nombre de boies habilitades al litoral begurenc. En aquest sentit, l’any 2011 hi havia habilitades al litoral begurenc un total de 404 boies; i aquest 2022 el nombre de boies ja s’ha reduït fins a les 323, el que representa una reducció de prop del 20%. Aquesta reducció, a més, s’ha fet ben palpable a la cala d’Aiguafreda: l’any 2011 hi havia 145 boies; el 2021, 119; i enguany, 106 boies. Finalment, aquest 2022, com a gran novetat d’aquest projecte de reducció, distribució i gestió de l’ús de les boies, s’ha apostat des de l’Àrea de Medi Ambient per a promocionar un ús més efímer de les boies, facilitant la rotació de les embarcacions.