Caps de cuina i de sala dels disset restaurants que formen La Cuina de l’Empordanet, van presentar ahir la nova guia del col·lectiu gastronòmic, que dóna més protagonisme als espais interior i exteriors dels restaurants. L’acte, que va tenir lloc al Restaurant Terrassa Terramar de Llafranc, va servir també per presentar la nova web del col·lectiu, així com la nova indumentària que lluiran a partir d’ara els caps de cuina en les accions de l’associació: una jaqueta blau marí ideada i fabricada per la marca especialitzada Garçons, molt diferent dels dissenys habituals fins ara.

La guia, que s’ha editat en dues versions- una en català i francès, i l’altra en castellà i anglès- serveix per donar a conèixer i promocionar els disset restaurants que integren el col·lectiu, però també és una eina útil per als informadors turístics de la zona, ja que es distribueix a oficines de turisme i altres punts d’informació. Respecte de la darrera edició de la guia, de la temporada passada, la publicació afegeix un nou restaurant al col·lectiu, la Cala Taverna de Palamós, amb el xef Tomàs Brull al capdavant. La guia 2022-23 no va ser l’única eina de promoció de l’entitat que es va estrenar ahir. També es va fer públic el nou web www.cuinadelempordanet.com, amb un disseny actualitzat i continguts i seccions renovats. La jornada va finalitzar amb el tradicional esmorzar de germanor, acompanyat de vins i escumosos i productes diversos de les marques col·laboradores.