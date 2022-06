Palamós ha celebrat una jornada formativa sobre prevenció i extenció d’incendis forestals adreçada als membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. La sessió va anar a càrrec d’un tènic especialista en focs forestals i d’un agent rural, que van donar a conèixer els protocols utilitzats en l’extinció d’aquest tipus d’incendis, les responsabilitats i actuacions dels Bombers i els Agents Rurals, el paper dels membres de Protecció Civil davant d’un foc al bosc o bé la cura que cal tenir amb la fauna i la flora d’aquests àmbits davant el risc d’incendis.

La setmana vinent, coincidint amb la celebració de la Festa Major, l’entitat palamosina celebrarà el seu primer any d’activitat, període en el qual ja ha participat en diversos preventius vinculats a activitats esportives, culturals i festives del municipi, així com en la vacunació per la pandèmia.