L’Ajuntament de Begur va anunciar ahir que incoarà un expedient sancionador a Sa Blava Mar, l’empresa adjudicatària del contracte per a la gestió de les boies a les costes del municipi. En concret, el consistori denuncia l’incompliment del plec de clàusules de la concessió per part d’aquesta empresa per l’ús de blocs de formigó per a l’amarrament d’embarcacions al camp de boies de la cala d’Aiguablava un fet que, tal com va denunciar fa dos dies el grup ecologista Sos Costa Brava, danya el fons marí.

Aquesta pràctica ha estat denunciada per l’Ajuntament, que subratlla que en el plec de condicions tècniques de la licitació està descrita l’exigència d’utilitzar sistemes ecològics sobre la praderia. Ara, el consistori resta a l’espera de l’informe que han d’elaborar els cossos de Mossos d’Esquadra i d’Agents Rurals, per començar els pertinents tràmits per incoar el procediment sancionador.