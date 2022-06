Palafrugell inaugurarà aquest proper diumenge dia 19 de juny, a les 12 del migdia, la creació d’un nou espai per al dol perinatal situat al Cementiri Municipal. La incorporació d’aquest lloc ha estat impulsat per les associacions Melic i La capsa dels records i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament, de manera que el consistori vol oferir així el seu suport a les famílies que ho necessitin. Així, serà una zona oberta amb una alzina surera central on s’ha instal·lat una placa distintiva i bancs per seure.

L’acte inaugural comptarà amb l’actuació musical d’Anna Ferrer Segura i explicarà que s’oferirà a les famílies l’oportunitat de gravar el nom del seu nadó en un estel. La regidora de Benestar Social, Roser Massaguer Malleu, expressa que aquest nou espai vol ser un “acte de reconeixement social” d'un dol que “habitualment es viu de manera silenciada” i que “encara, avui dia, és un tabú dins la nostra societat”. Per aquest mateix motiu, també exposa que “per a nosaltres era important habilitar un espai on les famílies puguin recordar els seus éssers estimats d’una forma digna dins un equipament municipal”. Per a nosaltres era important habilitar un espai on les famílies puguin recordar els seus éssers estimats d’una forma digna dins un equipament municipal. Roser Masseguer - Regidora de Benestar Social Altres ciutats catalanes ja han habilitat espais per al dol perinatal als seus cementiris. És el cas Sant Cugat, el primer que va habilitar un espai d’aquestes característiques, el del cementiri de Montjuïc, a Barcelona, el d’Olot, el de Premià de Mar, el de Figueres o el de Sant Hilari Sacalm, entre d’altres.