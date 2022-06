L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha tancat l’accés a la cala del Senyor Ramon pel perill «elevat» d’esllavissades i despreniments de roques. El consistori ha pres la decisió perquè «se segueixen notificant despreniments de pedres de manera habitual», cosa que suposa un risc per als banyistes que hi pugui haver a la cala. Ara fa dinou anys, dues persones van morir després que diversos blocs es desprenguessin del penya-segat i anessin a parar a la platja. Era el 25 d’agost del 2003. «L’objectiu principal de l’actuació és evitar accidents tràgics com aquell», explica l’Ajuntament. Aquesta setmana, el consistori ha barrat el camí que porta a la cala del Senyor Ramon amb pedres i ha posat senyalització que prohibeix el pas.