Toni Carrión encapçalarà la llista de Junts per Sant Feliu de Guíxols a les eleccions municipals de l’any vinent. Carrión, enginyer de professió, ha estat proclamat alcaldable en una assemblea local amb nombrosa assistència d’associats i simpatitzants del partit.

El candidat ha posat en valor la feina que s’està fent des del 2019 per engegar un projecte nou, molt transversal i compromès amb la independència, per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Feliu. “Des del començament, el grup municipal de Junts per Catalunya ha volgut trencar velles dinàmiques, teixir ponts amb el govern, sempre pensant en impulsar propostes per millorar la ciutat. A un any de finalitzar el mandat, creiem que no ha estat possible formar part en la construcció del que es consideren projectes estratègics de ciutat i cal un canvi de rumb per liderar-ho”.

A un any de finalitzar el mandat, creiem que no ha estat possible formar part en la construcció del que es consideren projectes estratègics de ciutat i cal un canvi de rumb per liderar-ho. Toni Carrión - Candidat de JxSFG

Un cop escollit candidat, Carrión va agrair les mostres de confiança rebudes i va fer èmfasi en “la il·lusió amb la que afrontem el repte de liderar aquest projecte. Una idea clara per Sant Feliu que generarà les condicions per tal que totes les ganxones i els ganxons tinguin oportunitats per millorar la seva qualitat de vida, el seu dia a dia”.

Toni Carrión Angelats és nascut a Sant Feliu de Guíxols el 6 de desembre de 1977. Va estudiar Enginyeria Tècnica Industrial, més endavant es va especialitzar en Administració i Direcció d’empreses i actualment desenvolupa la seva carrera professional com a responsable del segment d’empreses d’una multinacional del sector energètic. Des de 2019 és regidor a l‘Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i membre en la representació de Junts al Patronat de l’ens autònom municipal de Ràdio Sant Feliu. En l’aspecte associatiu, és membre fundador de la Crida per la República Catalana, de l’Associació d’Antics Alumnes del Cor de Maria i Sant Josep i d’Òmnium Cultural.