ERC ha denunciat que l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha amortitzat una plaça de tècnic de Recursos Humans poques setmanes després que la persona que l’ocupava comuniqués que, a nivell personal, havia decidit col·laborar amb la candidatura republicana de cara a les municipals de 2023. Fonts de l’Ajuntament, tanmateix, ho neguen i diuen que la supressió de la plaça s’ha degut al fet que una persona que estava en excedència ha tornat.

Segons indiquen des d’ERC, a la treballadora se li va dir que la plaça se suprimia per una disminució del volum d efeina i una voluntat de canvi del perfil sol·licitat. Aquesta persona feia dos anys que ocupava el lloc de treball de forma interina.

Segons els republicans, el procés d’acomiadament es va dur a la mesa dels sindicats, la qual s’hauria mostrat desfavorable als motius al·legats per part de l’equip de govern. Segons indiquen, a dia d’avui encara hi ha feina pendent que depèn de Recursos Humans, com l’elaboració del pla d’igualtat de l’ens municipal, obligatori per llei a l’administració pública. Així mateix, indiquen que en moltes ocasions el departament no pot respondre a totes les demandes per manca de personal.

Des del consistori, tanmateix, neguen que l’acomiadament s’hagi produït per motius polítics i diuen que obeeix estrictament al retorn d’un altre treballador que estava d’excedència.