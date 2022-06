L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) vol restringir l’accés a la via ferrada a persones federades o que vagin acompanyades d’un guia. A més, també preveu que s’hagi de reservar dia i hora amb antelació per fer-ne ús. La mesura arriba després que a principis de juny un home hi morís en precipitar-se al buit des d’un accés, on s'estava fent fotografies abans d'entrar a la via ferrada. En paral·lel a aquesta acció, i per evitar problemes amb els veïns derivats de la gran afluència de visites que genera la via, aquesta setmana s’ha restringit l’aparcament a la zona a vehicles de residents. Els que s’hi desplacin per escalar hauran de deixar el cotxe al port i fer deu minuts de camí de ronda a peu fins a l’inici del recorregut.

Sant Feliu de Guíxols preveu limitar l’accés a la via ferrada de Cala Molí, després que un turista hi morís en precipitar-se al buit a principis de mes. En concret, l’ajuntament valora implementar dues mesures a través d’un pla d’actuació que ho reguli. La primera és establir un topall màxim d’aforament per dia i que només s’hi pugui accedir si s’ha reservat l’activitat amb antelació. La segona, implicaria restringir l’accés a persones que, o bé que estiguin federades, o bé vagin acompanyades d’un guia.

L’alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, detalla que les mesures servirien per revertir les problemàtiques que presenta actualment aquesta via. Per una banda, es “milloraria la seguretat a l’accés” i, per l’altra, “s’evitaria provocar una sobresaturació de l’entorn per la quantitat d’afluència que genera la via”. I és que, sobretot durant l’època d’estiu, a l’inici del recorregut es produeixen aglomeracions que generen cues “de més de tres hores d’espera”. Per aquest motiu, el consistori vol “garantir un nombre d’accessos per dia i que, quan s’arribi al límit establert, ja no hi pugui entrar ningú més”.

L’ajuntament estudia ara implementar un pla d’actuació que ho reguli i que es vol consultar amb la Generalitat abans no entri en vigor. “S’ha de regular per no morir d’èxit”, afirma el batlle. El pla englobaria les dues mesures i asseguraria que s’hi accedís amb la màxima seguretat; només ho podria fer “gent que coneix l’espai -federats o empreses de guies- i que puguin certificar que el material que utilitzen és l’adequat per garantir la seguretat d’aquesta activitat”.

Una via única al món

La via ferrada de Sant Feliu de Guíxols té un recorregut d’uns 600 metres distribuïts en dos trams que estan separats per nivell de dificultat. La part inicial és un K2 i la segona, un K3 (la màxima dificultat en parets d’escalada està tipificada com un K6). “Hi ha gent que quan sent “K3” pensa que ho pot fer perquè no augmenta tant la dificultat d’un tram a l’altre, però puja de pressa”, explica Albert Gironès, responsable de manteniment de la via. L’escalador i guia jubilat recala que “per això entre els dos trams hi ha una sortida” i lamenta que molta gent no fa cas a les indicacions dels cartells i segueix avançant sense estar preparat.

El que també varia entre els dos trams és l’alçada. Al principi, hi ha uns 6 metres de penya-segat fins al mar i en el segon tram, el recorregut s’enfila fins als 15 metres. Gironès diu que la de Sant Feliu “és una via al costat del mar que és única al món” i que aquest és el motiu principal pel qual atrau tants visitants.

Un dels problemes que hi veu l’escalador és que “la via s’anuncia com a fàcil o d’iniciació i no ho és”. Això, combinat amb la falta de precaució de molta gent que hi accedeix sense les mesures de seguretat adients, diu, fa que es produeixin accidents. “Passa constantment que algú no sap com sortir. Ho anuncien com una via fàcil i molta gent quan entra, s’adona que no és com s’esperava. Després venen els problemes i els rescats”, assegura.

Tot i això, Gironès recalca que pocs cops s’ha hagut de mobilitzar l’helicòpter. I insisteix a dir que la primera vegada és millor anar acompanyat de guia “perquè t’ensenyi com es fa, com en qualsevol esport”. A més, diu, “un guia és qui et pot ajudar a sortir millor o a avançar en cas de bloqueig perquè té la formació per fer-ho”.

Aparcament exclusiu per a residents

En paral·lel, i a causa de les darreres queixes de veïns de la zona pel gran nombre de visitants que atrau el circuit, aquesta setmana s’ha restringit l’aparcament a la zona que queda limitat als residents. La resta, hauran de deixar el cotxe al port i recórrer el camí de ronda a peu, durant uns deu minuts, fins arribar a l’inici de la via. “Hem de garantir la seguretat, però també la bona convivència amb els veïns”, explica Motas.

Des de dijous, la zona està senyalitzada amb línies verdes sobre l’asfalt i panells verticals que indiquen la restricció d’aparcament. Només podran estacionar-hi aquells vehicles que duguin el distintiu de color verd que els acredita com a residents. “Ho hem fet per evitar la congestió de vehicles d’aquest espai”, detalla Motas.

Mentre no s’elabora el pla d’actuació que regularà la via, el consistori recomana que “tothom que vulgui fer l’activitat, ho faci amb guia”. “És una activitat en un entorn natural i per gaudir-ne, però que s’ha de fer amb mesures de seguretat”, insisteix l’alcalde.

Accident mortal

L’home que hi va morir a principis de juny ho va fer després de precipitar-se al mar des d’una altura de 15 metres. L'excursionista, que anava acompanyat de la seva parella, es trobava al punt d'evacuació per als esportistes que acaben el primer tram de la via ferrada i opten per no fer el segon recorregut. La parella no havia començat el recorregut i es feien fotografies sense estar assegurats quan l’home va caure per intentar, en un acte reflex, agafar el casc que li queia.