Aquest matí s’ha presentat la campanya de mecenatge del nou centre de dia i hospital de dia del sociosanitari Palamós Gent Gran. El nou espai tindrà uns 400 metres quadrats que es vehicularan a través d'un gran espai polivalent per a totes les persones usuàries i les seves necessitats. Amb sortida directa al jardí, que aporta sensació d'obertura, llum i amplitud. I un espai propi per a persones amb trastorns cognitius per tal que puguin passejar lliurement. El centre podrà acollir fins a 50 persones usuàries a l’hospital de dia i al centre de dia

La reestructuració de la planta baixa i la creació del nou espai de Palamós Gent Gran suposarà un cost d’aproximadament un milió d'euros. Per aquest motiu, des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) s’ha decidit apostar pel mecenatge i iniciar una campanya de crida a les grans persones i empreses per tal que puguin realitzar donacions i fer realitat el centre. Amb la presentació d'aquest matí es dona el tret de sortida a tot un seguit d'accions que es realitzaran a partir d'aquest estiu per a recaptar fons. A banda de la possibilitat de fer un donatiu, s'han preparat diferents accions per donar visibilitat a la campanya i alhora recaptar fons. Una de les accions és la creació d'una botiga solidària amb marxandatge de la campanya i també s'està preparant un àpat solidari, entre altres inciatives.