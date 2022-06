El grup promotor i immobiliari Kronos Homes inverteix 50 milions d'euros per construir 82 apartaments d'alt estànding a primera línia de mar de Platja d'Aro. Els edificis, dels quals ja se n'ha engegat l'obra, s'aixecaran a la parcel·la situada entre el passeig marítim i el carrer Lleida, on abans hi havia l'hotel Columbus. Tindran entre una i tres habitacions, el seu preu de venda serà a partir dels 400.000 euros, i s'acompanyaran d'una zona enjardinada i un club amb pista de pàdel, un gimnàs i piscines. El projecte residencial, que s'ha batejat com a Brava, el signa l'estudi de Ricard Bofill. El de Platja d'Aro s'afegeix als projectes de Kronos Homes arreu de Catalunya, que sumen 300 MEUR d'inversió.

Comencen a enderrocar l'hotel Columbus, part de la història de Platja d'Aro Al març de l'any passat, Kronos Homes ja va anunciar que havia adquirit aquesta parcel·la a primera línia de mar per 14,5 milions d'euros. En total, el terreny ocupa 4.900 metres quadrats, part dels quals els ocupava l'antic hotel Columbus (que es va enderrocar al maig). En paral·lel, el grup promotor i immobiliari també va adquirir una altra parcel·la -aquesta, situada a segona línia- que és on s'hi farà la zona de club. Ara, la immobiliària ja ha començat a aixecar els diferents edificis. En total, Brava costarà 50 milions d'euros i inclourà 82 apartaments d'alt estànding (d'entre una i tres habitacions). El projecte l'ha ideat el taller de l'arquitecte Ricard Bofill. La directora general de Kronos Homes, Rui Meneses, subratlla que els edificis tindran "solàriums panoràmics als àtics i jardins privats als baixos". A més, Meneses concreta que el club, que serà exclusiu per als propietaris, comptarà amb "pista de pàdel, gimnàs, un lounge i dues piscines, una infantil i l'altra d'adults". "Hem volgut fer una arquitectura minimalista, racional i sostenible; sempre havíem volgut construir a la platja, mirant a l'horitzó", afegeix per la seva banda el CEO de l'estudi d'arquitectura, Pau Bofill. Fins a 300 MEUR Kronos Homes, nascuda el 2015, és la pota immobiliària del grup Kronos. El CEO de la companyia, Saïd Hejal, subratlla que Platja d'Aro s'afegeix a la resta de projectes que tenen a Catalunya. "Per a nosaltres, és una important zona de creixement, on hi estem fent gran part de les nostres inversions, que en aquests moments ja sumen 300 MEUR", concreta Hejal. Brava és el 24è projecte residencial que Kronos Homes té en comercialització. Al del Baix Empordà s'hi sumen els que també està aixecant a Catalunya, a diferents punts de l'Estat (Madrid, Castella i Lleó, Pamplona, València i Andalusia) i a Portugal (a la zona de Lisboa i l'Algarve).