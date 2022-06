L’indicatiu més clar per als palamosins que ha arribat l’estiu és, sens dubte, la Festa Major. Enguany el municipi recupera la celebració de la festa més esperada de l’any amb total normalitat i recordant definitivament els temps pre-pandèmics. L’Ajuntament de Palamós, amb la col·laboració d’entitats i associacions del municipi, ha preparat un seguit d’activitats que omplen l’ampli programa, que s’iniciarà oficialment aquest dijous 23 de juny amb el pregó que enguany serà a càrrec de la Coral El Progrés, l’entitat cultural degana de Palamós. L’Ajuntament de Palamós ha volgut que aquest cor palamosí representi el municipi en aquesta obertura del període festiu local, amb motiu de la commemoració enguany del seu 125è aniversari.

Represa de la normalitat

Després de dues edicions marcades per la pandèmia de la covid-19, en aquesta edició la Festa Major de Palamós torna a recuperar la total normalitat. D’aquesta manera la festa reprendrà de nou el tradicional castell de focs que tanca les festes el dia 26 de juny i que té lloc a la platja Gran. Aquest espai també recuperarà els concerts de «barraques» que del 22 al 25 de juny ompliran d’ambient festiu i música en directe les nits de la Festa Major, programant l’inici de concerts amb el Concurs GambaRock, seguint el dia de la revetlla amb les actuacions de Diamond Stick, Orquestra Di-Versiones i del Dj Kharloss Selektah.

Per Sant Joan, el recinte de Barraques acollirà una proposta novedosa oberta a tota la família. Es tracta de l’espectacle «Disco Fever» que a partir de les 19 h portarà a terme la Black Music Big Band amb l’Ensemble Jove Orquestra de les Comarques Gironines, amb un total de 42 joves artistes damunt l’escenari.

Les actuacions a la nit del dia 24 seran a càrrec de Milenrama, Smoking Souls i Dj Jolie. Finalment el 25 de juny la programació de Barraques es tancarà amb les actuacions de D-Largo, Jazzwoman, Pelucas i la formació guanyadora del Concurs GambaRock.

Activitats familiars diàries

La Festa Major de Palamós 2022 inclou una programació d’activitat familiar diària. Amb aquest objectiu l’Ajuntament ha habilitat un espai al passeig amb activitats per als infants, tant el 24 com el 25 de juny, de 18 a 21 h. Precisament aquest darrer dia s’inclourà un espai nadó per activitats per a infants a partir de 0 anys.

El Parc del Convent dels Agustins serà escenari de concerts de nit (22:30 h) de veus femenines, amb la participació el dia 24 de la formació The Lolita’s Sister; i el dia següent, 25 de juny, serà el torn de Paula Barranco Jazz Quartet. Precisament el dia 24 de juny la música també tindrà protagonisme amb el concert i ball de Festa Major que realitzarà, a les 19.30 i les 23 h respectivament, la Cobla Orquestra Montgrins, al parc municipal de l’Arbreda.

El programa reprendrà també activitats que s’inclouen a la festa i que realitzen entitats locals, com la revetlla que té lloc el 23 de juny i que organitza de manera conjunta l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós i els veïns i les veïnes de Sant Joan, a la plaça de Mossèn Gumersind, amb foguera, sopar i ball, en aquest cas amb la formació Chocolat.

Torna la remullada

També es destaca la tradicional «remullada» pels carrers del municipi, que es realitzarà el dissabte 25 de juny al matí, organitzada per l’Associació Cultural Show Boys Palamós; o bé la representació de l’obra teatral «Sopar reial», a càrrec de l’Associació de la Gent Gran de Palamós, que tindrà lloc el mateix dia 25, i també el 26 de juny, a les 19 h, al Teatre La Gorga. Concerts, balls, activitats infantils, sopar popular, audicions de sardanes, o espectacles, seran altres de les propostes previstes dins la variada oferta d’activitats que té l’ampli programa d’enguany de la Festa Major de Palamós.

L’Àrea de Cultura ha editat 10.000 programes de mà per tal d’informar de l’extensa programació de la festa, que s’han distribuït pels serveis municipals amb atenció al públic i per diversos comerços del municipi. Aquesta programació també es pot consultar des d’aquesta setmana a l’app municipal.

Mercats i fires

A banda de les activitats que es duran a terme de manera puntual en dies assenyalats, l’Ajuntament de Palamós també ha preparat un ampli calendari de fires i mercats que se celebrarà en paral·lel amb les activitats del programa de festa major. D’aquesta manera, fins el 26 de juny el Passeig del Mar acollirà el mercat artesà amb nombroses parades d’autors que presentaran les seves propostes amb productors de proximitat.

Les fires recuperen el seu espai habitual també al passeig del Mar amb nombroses atraccions aptes per a tots els públics, però especialment per als més menuts que podran gaudir de piscines de boles, llits elàstics i moltes altres atraccions.

Finalment, des de l’Ajuntament també s’ha impulsat una proposta per descobrir el centre històric de Palamós. Una activitat per a totes les edats en què qualsevol pot fer d’explorador o exploradora del centre històric de Palamós. Els participants hauran de recollir un mapa a l’Oficina de Turisme i allà trobaran totes les pistes amagades pel municipi. Els qui obtinguin totes les pistes s’enduran un obsequi (fins que s’esgotin les existències).