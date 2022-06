La platja d’Illa Roja finalment té una senyalització que n’indica el seu ús nudista. L’Ajuntament de Begur ha anunciat aquesta setmana que s’han col·locat cartells informatius (concretament en català, castellà, francès i anglès) on s’indica que la platja és de pràctica naturista i s’insta al respecte i al civisme. De fet, en el cartell es pot llegir el següent: «Aquí comença un espai nudista. Respecta la diversitat».

Aquesta senyalització ha arribat després de mesos de reivindicació per part del col·lectiu naturista, que s’engloba en l’associació Salvem El Nudisme a Illa Roja, i que ha reclamat en reiterades ocasions la necessitat de fer una discriminació a favor del grup de persones nudistes que demanava la preservació de l’espai per a aquesta pràctica. Unes queixes que van arribar al Sínidic de Greuges, que va instar a l’Ajuntament de Begur a fer una «discriminació positiva» cap al col·lectiu i va sol·licitar al consistori la seva col·laboració.

D’aquesta manera, l’Ajuntament ha escoltat el prec fet pel Síndic de Greuges i finalment ha optat per col·locar aquests plafons informatius on, a banda d’informar que és una platja nudista, també es proporciona informació als visitants sobre la condició de la platja d’Illa Roja– Cala Moreta com un espai d’interès geològic de Catalunya. A més, les excepcionals condicions d’aflorament el converteixen en un bon recurs didàctic. Alguns d’aquests afloraments són fràgils i cal tenir cura de no malmetre’ls, indiquen des del consistori. De fet, els cartells també proporcionen indicacions i dades de servei per a gaudir d’una estada segura i benestant en aquest espai i garantir la preservació de la platja. Per exemple, un codi QR permet als usuaris poder consultar en temps real l’estat d’ocupació de la platja.

Eugeni Pibernat, regidor de Platges de l’Ajuntament de Begur, va destacar que amb aquesta mesura es compleix «escrupolosament» el prec fet pel Síndic de Greuges: «Ho fem de la forma més participativa i transparent possible, escoltant la veu de tots els actors implicats i liderant des de l’Ajuntament una iniciativa que també hem volgut consensuar amb el col·lectiu nudista. Al darrere d’aquesta mesura hi ha molt de treball i molts recursos destinats per part de l’actual equip de govern», va valorar Pibernat.

Per la seva banda, Salvem El Nudisme a Illa Roja, va mostrar la seva satisfacció per la gesta a través d’una publicació a les xarxes socials on reconeixien la importància dels fets: «Avui és un dia important per l’Associació i pels usuaris d’Illa Roja perquè finalment tenim el reconeixement oficial d’espai nudista negociat amb l’Ajuntament de Begur. Enhorabona a tots i a gaudir de la platja».

Una llarga reivindicació

La senyalització de l’Ajuntament de Begur demanant respecte i reconeixent Illa Roja com a platja nudista arriba tres setmanes després que el consistori retirés la llicència a la guingueta que hi havia instal·lada a la platja. Aquest local es va instal·lar fa un any i havia generat protestes dels banyistes, que es queixaven que es perdia el sentit de la platja perquè el local era un reclam per a moltes persones que es desplaçaven a la platja amb banyador, però també de la brutícia i el soroll que generava el xiringuito. La tensió entre els naturistes i els responsables del xiringuito es va anar escalonant fins a arribar al punt que va aparèixer una pintada a les roques on es llegia la frase «platja nudista». Finalment, però, el local només va poder obrir un estiu, el passat. Tenia llicència per 8 anys, això no obstant l’Ajuntament la va retirar per incompliments.

Fa gairebé cinquanta anys que Illa Roja és un espai freqüentat per naturistes, però no és l’únic espai del litoral baix-empordanès. A la pàgina web del Club Català de Naturisme es proporciona un mapa indicant les platges naturistes del territori. D’altra banda, l’entitat ofereix activitats naturistes i fins i tot compta amb un grup de joves que fa difusió del naturisme.