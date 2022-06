El Ministeri diu que va comunicar al Govern la venda de la Loran el setembre de 2021

El Govern espanyol assegura que va informar la Generalitat de la venda dels terrenys de la base Loran de l’Estartit a un particular el setembre de 2021, per tal que aquesta pogués exercir el dret a tempteig i retracte. Aquesta dada pot ser clau a l’hora d’establir si finalment és possible la recompra per part de la Generalitat, que va exercir el dret a tempteig i retracte el passat mes d’abril. El comprador de la finca, Jean Philippe Cortez, va advertir que el Govern català feia «tard», ja que només tenia tres mesos per exercir la recompra, de manera que està disposat a anar als tribunals per lluitar-ho.

El Govern estatal va decidir vendre a un particular la base Loran -que es troba al bell mig del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter- per 400.000 euros després que quatre subhastes haguessin quedat desertes. Això va desfermar les crítiques de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, que portava anys demanant al Ministeri que els cedís, a un preu simbòlic, les 35 hectàrees de terreny que ocupen les instal·lacions. Mentre el comprador explicava que volia quedar-s’hi a viure i fer-hi un museu -cosa que l’Ajuntament nega que es pugui fer, al tractar-se d’un parc natural-, la Generalitat finalment va exercir a l’abril el dret de tempteig i retracte, amb l’objectiu de poder recomprar la finca pels mateixos 400.000 euros pels quals s’havia venut. El seu objectiu és protegir l’espai, ubicar-hi instal·lacions de l’administració del Parc Natural i fer-hi també un espai d’interpretació relacionat amb la Guerra Freda. El particular, però, ja ha dit que està disposat a presentar batalla legal. Ara, en una resposta que el Govern espanyol ha donat als senadors gironins d’ERC Jordi Martí i Elisenda Pérez, defensa que tot el procés «ha complert amb les condicions exigides de transparència, concurrència i bon govern», i assegura que, en tots els plecs de condicions de la subhasta, quedava ben clar que la propietat es trobava dins dels límits del Parc Natural, amb totes les restriccions d’usos que això comporta. D’altra banda, també subratlla que la llei només permet la cessió gratuïta de determinats béns, entre els quals no es troba la base de l’Estartit. En la seva pregunta, els dos senadors gironins li havien preguntat quins havien estat els criteris que l’havien portat a terminar que l’immoble no es considerava d’interès per a altres serveis de l’administració general de l’Estat, i que, per tant, no era procedent iniciar el procediment per a posar-lo a disposició d’algun altre departament o organisme, però que en canvi sí que es va considerar d’interès per als serveis d’un ciutadà particular, tenint en compte que es tracta d’un espai protegit que forma part d’un Parc Natural.