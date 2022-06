Un accident de trànsit múltiple ha causat retencions a la carretera GI-632 al seu pas per Bellcaire d'Empordà.

El sinistre viari ha tingut lloc a les nou del matí, a l'altura del quilòmetre 6 en direcció Bellcaire.

Segons el Servei Català de Trànsit, han xoc tres cotxes en cadena, per encalç.

A lloc s'hi han desplaçat els Mossos de Trànsit, el SEM i Bombers.

Els Bombers han hagut de treure una persona atrapada en un dels vehicles. Finalment però, l'accident ha acabat sense ferits.

Aquest succés ha provocat problemes per circular en aquesta via que uneix l'Escala i Bellcaire, una via estreta. Les retencions s'han allargat un mig quilòmetre de longitud.