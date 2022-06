L’increment exponencial del preu de les boies a les costes de Palafrugell ha generat malestar entre nombroses persones, fins al punt que un centenar d’elles s’han agrupat en un grup de telegram sota el nom d’«Usuaris de les boies de fondeig de Palafrugell» . La qüestió, segons els afectats, que són majoritàriament propietaris d’embarcacions d’entre cinc i deu metres que fondegen a uns metres de distància de la costa i paguen una quota pel servei de boies que els hi inclou el servei de taxi des del litoral fins a la seva embarcació, és que la nova adjudicació ha permès que els preus es disparessin, en alguns casos fins a un 100%.

Un dels afectats, Ricard Galindo, explica que fa gairebé cinc anys que utilitzava les boies de Llafranc per a la seva embarcació de cinc metres per a la qual fins ara pagava 1.800 euros per fer-ne ús entre juny i setembre. Enguany, però, si vol usar les boies, n’haurà de pagar 3.800: «Jo tinc un taller mecànic, no sóc ric... Fins ara deixava la barca a la boia, però amb aquests preus no em puc permetre tenir l’embarcació a l’aigua. A més a més, tampoc tenim temps de canviar de lloc perquè la majoria de nàutiques ja estan plenes arreu de la costa».

Lluís Moret treballa a l’empresa familiar, Nàutica Moret, dedicada a la venda, manteniment i allotjament d’embarcacions esportives. Moret relata que, tot plegat, «és un despropòsit»: «Les boies s’han posat 20 dies més tard perquè l’Ajuntament va fer un pla d’usos inviable i ni tan sols va contactar amb la gent del sector. Ara s’ha triplicat el preu de sortida de les boies», manifesta. Moret afegeix que un altre element que ha generat malestar és el canvi de normativa amb les zones costaneres que fins ara es reservaven a associacions i entitats: «Aquí hi havia unes zones on els del poble podíem deixar les embarcacions amb preus ajustats i ara l’Ajuntament ha posat aquestes zones a concurs... Teníem un lloc assequible i ara qui paga més s’ho emporta tot. Si no es posa fre hi ha gent que té una barca de tota la vida i que no la podrà posar a l’aigua», expressa.

Moret explica que l’increment de preus, de fet, també afecta les nàutiques petites, que també fan ús de les boies: «Nosaltres som una nàutica que tenim un embarcació per donar servei, fer reparacions, etcètera. El preu ens ha passat de 1.300 euros a 3.500 i no la podem posar a l’aigua».

Plataforma d’afectats

Alex Alcántara, l’impulsor del grup d’afectats «Usuaris de les boies de fondeig de Palafrugell», relata que és usuari de les boies des de fa 14 anys i explica que cada cop que hi ha una licitació «és un drama» perquè el preu puja any rere any: «L’Ajuntament no fa un topall de cara al preu final i en cada licitació, el preu del punt de partida s’acaba convertint en el preu fixat en l’anterior licitació. Fa una dècada pagava 375 euros i ara n’he pagat més de 3.000. A més a més, marxes a Tossa de Mar o més amunt i les boies estan a la meitat de preus... Si no fem res la propera licitació serà d’un preu desorbitat.

En el cas de la gestió de les boies, l’Ajuntament fa una licitació per lots on s’estableixen uns preus de sortida. A partir d’aquí, es realitza una subhasta de preus entre les empreses que es presenten a la licitació i guanya qui proposa un preu més elevat. Els guanyadors, posteriorment, estableixen un preu final per als consumidors. En la darrera licitació municipal, aprovada fa un mes i d’una durada de quatre anys amb una renovació anual, hi havia un total de 21 lots, que corresponen a cinc camps de boies, quatre zones d’avarada, els serveis de caiac o l’escola de vela, entre d’altres.

«El 2026 el preu de sortida quin serà? És una escalada inassumible, això hauria de ser un servei i no un negoci, perquè molts llocs de treball se’n deriven. Aquest any hi ha molta gent que no pot posar l’embarcació a l’aigua. La gent té el concepte que tothom que té barca és millonari i no és així», denuncia Alcántara, que afegeix que «els preus de les concessions no els sabem, tot plegat és molt opac també». Alcántara defensa que cal posar un «topall de preu final» per evitar que els preus es disparin: «Crec que l’Ajuntament no té la capacitat de calcular el que està fent. És una aberració i tenim límits. La gent no pot pagar aquests preus».

La versió municipal

L’alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, defensa que el plec de condicions per fer la licitació es va haver de modificar a darrera hora a causa de Comandància Marítima, un fet que va endarrerir el calendari i la posada en marxa del servei. Pel que fa als preus, Vigas expressa que «la normativa és europea i l’espai de l’aigua el regula Capitania Marítima, segons el batlle, l’organisme encarregat de delimitar els espais habilitats per a l’ús de boies. Interpel·lat per la possibilitat de protegir als residents o d’establir un topall de preus, l’alcalde apunta que «s’ha de licitar amb concurrència i mana la llei de l’oferta-demanda. El 2018 els operadors van pagar 570 euros per boia i enguany els vam pujar el cànon a 600, i entre ells van fer una subhasta i va pujar a 1.400 euros per boia que es tradueix en un preu final encara més elevat. Però no hi podem fer res si nosaltres hem de donar la licitació a qui ofereix el preu més elevat. Funciona així: qui paga més, s’emporta la boia», conclou.