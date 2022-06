Menys d’una setmana després que l’Ajuntament instal·lés els cartells informant i demanant civisme per la pràctica nudista d’Illa Roja, ahir els cartells van aparèixer malmesos. Tal com va denunciar l’Associació Salvem el Nudisme d’Illa Roja, en quatre dies un acte incívic s’ha endut la capçalera del cartell on es llegia: «Aquí comença un espai nudista. Nudisme i Civisme». De fet, després de l’incident l’entitat ha reivindicat més mesures polítiques per evitar aquestes accions: «Els incívics s’han carregat la primera part del cartell en només quatre dies. Molt lamentable! Convivència i més mesures polítiques», van reclamar a través de les xarxes socials.

D’altra banda, l’Ajuntament de Begur va iniciar ahir els treballs d’arranjament del camí d’accés a Illa Roja, que tindran una durada de dues setmanes i pels quals es restringeix l’accés a la platja. Els treballs tenen un cost de 30.000 euros.