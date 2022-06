Una motorista va resultar ferida greu ahir en un accident de trànsit a Begur. El Servei d’Emergències Mèdiques la va evacuar amb helicòpter a l’hospital Doctor Josep Trueta de Girona.

L’accident de trànsit va tenir lloc pels volts de dos quarts d’una del migdia a la carretera C-31, a l’altura del quilòmetre 336, a la zona d’Esclanyà, segons el Servei Català de Trànsit.

La dona per causes que es desconeixen i s’investiguen va patir una sortida de via mentre anava amb la moto. En el sinistre hi hauria hagut un altre vehicle implicat, però ningú hauria resultat ferit, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Arran dels fets, es van activar els efectius d’emergències: Mossos de Trànsit, Policia Local de Begur, SEM i Bombers.

La motorista va poder ser estabilitzada pels metges i posteriorment va ser evacuada a l’hospital Josep Trueta amb l’helicòpter.