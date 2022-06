Un nen de 3 anys està ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona després que per una indisposició hagi caigut a l'aigua en una piscina del càmping Delfín Verde de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Els fets han tingut lloc cap a un quart de dues de la tarda. Fonts policials apunten que el petit, que es trobava al costat de la piscina, s'ha indisposat i ha caigut dins l'aigua. No se sap si ha patit un cop de calor o bé ha patit algun altre problema (com un tall de digestió). Segons relaten fonts del càmping, l'infant ha caigut en una zona molt poc profunda on l'aigua no cobria tot el cos i de seguida el socorrista i una senyora l'han estirat en una hamaca que hi havia al costat. Fins al càmping s'hi ha desplaçat una unitat terrestre del SEM, a banda de l'helicòpter que ha traslladat el nen a l'hospital en estat greu. A hores d'ara l'infant està ingressat a planta. Està estable, fora de perill i no es tem per la seva vida.