La Policia Local de Torroella de Montgrí va aconseguir reanimar, ahir a la tarda, una jove de 27 anys que es trobava en aturada cardiorespiratòria. L'actuació va tenir lloc a les 19.30 h al carrer Devesa, de l'Estartit. Dos agents de servei s'hi van personar en ser requerits per un veí de la noia i quan hi van arribar se la van trobar amb les cames i els braços rígids i amb dificultats en la parla.

Quatre minuts després, va entrar en parada cardiorespiratòria i va perdre el coneixement, per la qual cosa, un dels agents li va practicar les maniobres de reanimació manual que determina el protocol, mentre l'altre agent preparava i li col·locava l'aparell desfibril·lador (DEA) mòbil que portaven en el vehicle policial. Amb aquest dispositiu, però, no es va haver de fer cap descàrrega, ja que la jove es va poder reanimar amb la intervenció manual. Paral·lelament a l'actuació de la Policia Local, ja s'havia activitat el protocol per enviar una ambulància que, posteriorment, va traslladar la pacient fins a l'hospital de Palamós, on aquest matí ha rebut l'alta.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martinoy, vol «agrair públicament la rapidesa, professionalitat i diligència amb què van actuar els dos agents, l'actuació dels quals, ha estat clau per evitar que la situació pogués revertir de major gravetat». Així mateix, recorda de «la importància que té el fet de disposar d'equips mòbils de reanimació en els vehicles policials i la formació permanent que reben els agents per poder afrontar situacions com la viscuda ahir a l'Estartit, on no només es requereixen coneixements sobre maniobres manuals i utilització del DEA, sinó aptituds per mantenir la calma i actuar amb el màxim rigor».