La companyia Endesa, el sector hoteler de Palafrugell (Baix Empordà) i l'Ajuntament del municipi s'han reunit per abordar el problema dels microtalls de llum. Durant la trobada, Endesa es va comprometre amb a mantenir una comunicació "constant, fluida i directa" entre l'empresa i l'Ajuntament per fer un seguiment del subministrament elèctric a les zones de costa durant l'estiu. L'alcalde del municipi, Joan Vigas, valora positivament la reunió i diu que estaran al costat del sector fent seguiment perquè es pugui donar "un bon servei com a municipi turístic" que són.

Durant els últims caps de setmana, els nuclis de Tamariu, Llafranc i Calella de Palafrugell van patir constants microtalls elèctrics en el subministrament elèctric. Així ho va denunciar la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava, que localitza els pics de la incidència durant els caps de setmana, quan hi ha una major afluència de gent als establiments.