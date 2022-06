L’escola primària Josep Barceló i Matas de Palafrugell s’ha quedat sense gimnàs. El Departament d’Educació ha cedit les instal·lacions a l’Institut La Sureda, que necessita espai per crear les aules de la línia de tercer d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) del centre, que està situat just al costat i que va obrir les portes fa dos anys. Des de l’Associació de Mares i Pares de l’escola (AMPA), així com alguns dels mestres, però, estan frustrats pel degoteig d’espai que han hagut de cedir en els darrers dos anys en favor de l’institut, la darrera gota que ha fet vessar el got ha estat la pèrdua del gimnàs.

La membre de l’AMPA i mestra del centre, Cristina Janó, explica que «estan posant pedaços tant a l’escola com a l’institut»: «Fa molta pena veure el gimnàs de l’escola destrossat completament... El departament d’Educació ens va prometre que no ens traurien el gimnàs fins que les instal·lacions alternatives, un pavelló que l’Ajuntament es va comprometre a construir, no estiguessin acabades. La nostra sorpresa va ser dilluns, quan van començar a desmuntar el gimnàs de l’escola per començar a fer les obres, tot i que no tenim cap pavelló», manifesta. De fet, aquest dilluns, davant l’inici de les obres, diversos mestres van ocupar l’espai per evitar la demolició de l’equipament i com a gesta per protestar davant la continuada cessió d’espais. Des de l’AMPA també critiquen que ni Educació ni l’Ajuntament hagi proposat un espai alternatiu de cara al setembre perquè els infants puguin fer educació física: «Si ens proposen anar al pavelló, entre anar i tornar ja haurà acabat l’hora de classe».

El pavelló, per construir

Pel que fa a l’esmentat pavelló, el primer tinent d’alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, explica que en el moment en què Educació va anunciar que faria l’institut, l’Ajuntament es va comprometre a fer una pista coberta en un dels patis i habilitar-la com a pavelló per tal que l’institut pogués absorbir les aules del gimnàs de l’escola. Aquest compromís implicava que aquesta pista coberta estigués acabada el curs que ve (2022-2023) però les obres, que tenen un pressupost de 800.000 euros, encara s’han de licitar i des de l’Ajuntament posen en dubte que estiguin acabades abans del 2023. Tot i això, Piferrer assegura que s’està negociant amb la direcció de l’escola per trobar espais alternatius perquè els infants puguin fer educació física: «Veient que no estarà acabat el pavelló, intentarem buscar alguna solució durant l’estiu, però de cara al curs 2023-2024 l’institut ja no pot agafar més espai de l’escola perquè l’estructura és la que és». L’exalcalde afegeix que l’Ajuntament ha assumit el cost del pavelló perquè preveu usar l’equipament fora de les hores escolars i destinar-lo als clubs del municipi.

Des d’Educació apunten que el compromís de tenir una alternativa viable per al gimnàs era de l’Ajuntament. Mentre que apunten que s’han realitzat reunions de coordinació amb l’Institut la Sureda, per explicar-ne el creixement. L’Institut, en ser contactat, ha optat per no pronunciar-se.

L’aula de psicomotricitat

La directora de l’escola Josep Barceló i Matas, Paqui Cruz, afegeix que des de l’escola estan «a l’espera»: «Estem esperant que se’ns faci una proposta d’opcions per fer que els nens i nenes puguin tenir gimnàs. Ha de ser una opció no gaire llunyana perquè el curs comença al setembre i ens hem d’organitzar. Jo vaig demanar que hi hagi una aula de psicomotricitat pels petits perquè és indispensable i, provisionalment, ens estan recondicionant una aula de l’escola per posar-la», explica Cruz, que afegeix que «L’escola i l’institut hi posem bona voluntat, però per part del departament han decidit no posar barracons a l’institut i quan s’hagi de fer quart d’ESO no sé com s’ho faran. El que passa és que l’escola era una escola ben equipada i de mica en mica hem anat perdent coses», conclou.