Abdedaim Ch., un ciutadà marroquí detingut el 2020 a Palafrugell (Baix Empordà), ha acceptat en el judici una pena d'un any i sis mesos de presó en confessar que va enaltir a Facebook el Dáesh i en concret els atemptats gihadistes del 2017 a les Rambles de Barcelona i a Cambrils (Baix Camp) després de la seva comissió.

Després d'un acord de conformitat amb l'advocada defensora de l'acusat, pel qual aquest ha confessat ser autor d'un delicte d'enaltiment del terrorisme, en el judici celebrat aquest dijous a l'Audiència Nacional el fiscal ha rebaixat la seva petició de pena de tres a un any i mig de presó, la qual cosa ha acceptat Abdedaim Ch.

El jutge li ha advertit que en no tenir antecedents la pena d'un any i mig de presó no serà executada però amb la condició sol·licitada pel fiscal que no torni a delinquir en els propers dos anys.

Igualment ha acceptat pagar una multa de 2.400 euros, a ser inhabilitat per treballar a centres educatius durant sis anys i al tancament dels seus perfils de Facebook relacionats amb els fets.

Segons el relat de fets del fiscal, que ha confessat l'acusat, que en l'actualitat té 36 anys, va difondre a Facebook missatges de promoció de la violència i el gihadisme i defensa de l'organització terrorista Dáesh.

Afegeix que l'acusat residia a Palafrugell, ciutat en la qual es tenia constància del desplaçament d'algunes persones a Síria per combatre en la files de Dáesh.

Després dels atemptats comesos la tarda del 17 d'agost del 2017 a les Rambles de Barcelona i en la matinada de l'endemà a la localitat de Cambrils, que van causar 16 morts i 140 ferits, el mateix dia 18 el condemnat va publicar a Facebook una fotografia en la qual es podia llegir: "Aquell que busqui la trobada amb déu, déu voldrà trobar-se amb ell".

I el dia 19 va publicar aquest comentari: "Que la pau i la misericòrdia estiguin amb vosaltres, germans de la unicitat".