Els Bombers esperen estabilitzar l'incendi de Castell d'Aro (Baix Empordà) aquest vespre. A hores d'ara, però, el foc continua actiu i preocupa especialment el flanc esquerre, que no s'ha pogut perimetrar. L'inspector dels Bombers, Francesc Boya, ha dit també que la proximitat de diverses urbanitzacions a la zona on s'ha declarat l'incendi està dificultant les tasques dels efectius i els està generant «estrès operatiu» perquè han d'actuar en els dos flancs, tot i que en aquests moments el «motor» de l'incendi és l'esquerre. Un total de 77 dotacions, entre elles dos hidroavions, estan treballant a la zona.

Optimisme i prudència. El foc que s'ha declarat cap a la una del migdia d'aquest divendres a Castell d'Aro continua actiu, però els Bombers confien a poder estabilitzar-lo de cara al vespre. En aquests moments, el flanc que més preocupa és l'esquerra, que no s'ha pogut acabar de perimetrar i que actuaria com a motor de l'incendi. D'altra banda, els efectius han d'actuar en el flanc dret, que coincideix amb una zona amb nombroses urbanitzacions, que està generant cert «estrès operatiu». L'inspector del cos, Francesc Boya, ha explicat que a hores d'ara les flames ja afecten més de 50 hectàrees, una superfície que estaria entre el primer «potencial» que havien previst (de fins a 100 hectàrees) i que hi treballen 77 dotacions, entre elles 15 mitjans aeris amb dos hidroavions estatals.

«Per nosaltres la prioritat seria el flanc esquerre, però al dret hi ha les urbanitzacions i hem de fer balanç», remarca. De fet, les flames han obligat a evacuar la urbanització Les Teules de Santa Cristina d'Aro per la proximitat del fum i a confinar la de Can Manel de Castell d'Aro. També s'ha desallotjat el Resort Hapimag, l'Hotel Mas Torrellas, la masia Can Batet, Can Riera, la zona de Vallvanera i el Club Golf Masnou. A banda, del pavelló d'esports de Santa Cristina d'Aro, també s'ha habilitat la Sala Polivalent de Castell d'Aro per atendre els desallotjats. De moment, no hi ha cap ferit. Pel que fa a les causes, els Agents Rurals han explicat que les primeres investigacions apunten a uns treballs forestals, però han insistit que encara és «molt aviat» per determinar-ho.

S'ha muntat un Centre de Comandament Avançat (CCA) a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro, amb dotacions de Bombers, Mossos, ADF, Agents Rurals, Protecció Civil, SEM i cossos de la Policia Local de Santa Cristina d'Aro, Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, i Calonge i Sant Antoni.

Un estiu «molt complex»

D'altra banda, Boya ha insistit que serà un estiu «molt complex» perquè s'acumulen dos anys de sequera i que qualsevol incendi té un potencial d'arrencada «molt ràpid» que obliga a desplaçar-hi molts efectius.