Calella de Palafrugell es prepara per acollir una nova edició de la popular Cantada d’Havaneres, enguany la 55a que se celebra. De l’1 al 3 de juliol la plaça del Port Bo acollirà un mercat d’artesania, la Cantada d’Havaneres que, de ben segur, omplirà de gom a gom els espais, així com un conjunt de concerts de prop que s’oferiran als locals de Calella. Els interessats poden aconseguir la seva entrada, a partir dels 40 euros, a la pàgina web de la cantada (havanerescalella.com). Finalment, per aquells que vulguin continuar amb la festivitat, el diumenge 3 de juliol la trompetista Andrea Motis oferirà un concert a la mateixa plaça del Port Bo en el marc del Festival Ítaca. En aquest cas, la trompetista presentarà el seu darrer treball: Loopholes.