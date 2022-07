Demà el castell de Calonge acull la segona edició de les jornades Europa en Blau, que pretenen oferir un fòrum de reflexió i debat sobre el futur de la Unió Europea. Els promotors de les jornades volen consolidar el Baix Empordà com un espai de reflexió anual europeista, on persones interessades i compromeses amb el futur de la UE puguin reunir-se cada any per analitzar, des d’un punt de vista crític però sempre constructiu, l’estat de la Unió i els principals reptes que afronta. En aquest segon any, la jornada se centrarà en la Unió Europea postpandèmia, per una nova economia digital, circular i social, i un futur basat en una societat europea més forta i solidària al món. Les dues taules de debat inclouran experts i analistes europeus.