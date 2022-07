Els Bombers de la Generalitat es preparen per lluitar durant tota la nit amb una trentena de dotacions terrestres contra l'incendi que, des d'aquest migdia (avís 12.49 h) s'esdevé a la Vall d'Aro, entre el nucli de Castell d'Aro del municipi de Castell-Platja d'Aro i el terme municipal de Santa Cristina d'Aro, a tocar de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres. Les condicions meteorològiques, amb l'aturada del vent de garbí i la pujada d'humitats, afavoriran les tasques d'extinció, ha explicat el cap d'intervenció del dispositiu d'extinció, l'inspector de Bombers de la Generalitat Santi Lleonart. Durant la tarda s'ha actuat prioritzant el flanc esquerre de l'incendi, que era el que presentava major potencial, i aquesta nit els esforços es destinaran al cap i el flanc dret de l'incendi, que són els elements que podrien arribar a amenaçar les urbanitzacions. A banda dels treballs per perimetrar l'incendi amb mànegues i les tasques de contenció dels mitjans aeris, el Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat han implementat també tècniques de foc tècnic per crear espais nets de vegetació.

Durant la tarda d'avui, fins a 76 dotacions de Bombers, entre les quals es comptaven una quinzena d'aèries, quatre d'elles propietat del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, han estat treballant de manera intensa en un incendi complicat pel mosaic d'urbanitzacions a la zona afectada. De fet, segons els Agents Rurals, la causa de l'incendi han estat els treballs de manteniment en una franja de protecció contra incendis a la urbanització de Can Manel de Castell d'Aro; uns treballs, ha destacat el cos armat, correctament autoritzats i que complien amb les condicions de prevenció.

Els Agents Rurals han establert també que l'extensió cremada puja a les 71,31 hectàrees, de les quals 1,19 corresponen a sòl urbà del terme municipal de Castell-Platja d'Aro. En aquest municipi s'ha desallotjat part del residencial Club Golf Masnou i la urbanització de La Coma, i s'ha instat al confinament a les urbanitzacions de Can Manel i Mas Semí. Al terme de Santa Cristina d'Aro han estat desallotjats residents a la urbanització de Les Teules, Can Batet, Can Riera i la zona de Vallvanera, i confinades algunes parts de la urbanització Roca de Malvet. En total, unes 350 persones han hagut de deixar casa seva per precaució i, per tal d'acollir-los, Protecció Civil i Creu Roja han habilitat el pavelló d'esports de Santa Cristina d'Aro i la Sala Polivalent de Castell-Platja d'Aro. Els Bombers han agraït també l'esforç dels Mossos d'Esquadra per coordinar-se amb el cos d'extinció i agilitzar les evacuacions allà on eren més necessàries. Les ADF del territori també han estat presents per donar suport a les tasques d'extinció.

L'incendi, que s'ha originat en un barranc i ha crescut cap al nord-oest empès per la marinada, s'ha desenvolupat al centre d'aquest mosaic urbà dispers conformat per urbanitzacions, masos i un camp de golf. A les 21.00 h, l'incendi continua actiu, tot i que a les 20 hores el perímetre ja s'ha considerat encerclat mitjançant diferents maniobres; malgrat estar envoltat roman sense estabilitzar perquè encara s'han donat algunes represes a la cua. La gran quantitat d'estructures habitades disperses, però pròximes a l'espai de recorregut potencial de l'incendi ha condicionat les tasques d'extinció, ha admès l'inspector Lleonart, perquè ha calgut prioritzar les persones per sobre el territori. Els treballs de la nit s'orientaran no només a estabilitzar l'incendi sinó a facilitar com abans millor el retorn dels veïns desallotjats.