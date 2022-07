Jardins i vegetació cremada. Aquesta és la imatge que ha deixat l'incendi de Castell d'Aro i que predomina aquest dissabte en urbanitzacions com la del Masnou. La majoria són segones residències i alguns dels seus propietaris encara no hi eren. "Nosaltres estàvem aquí preparant una casa per l'arribada d'un client quan vam començar a veure el fum", explica en Bert Vandelvelde, que vigila finques. "S'han cremat alguns jardins i una porxada amb bigues de fusta però per sort a dins de les cases res", afegeix. Un altre dels grans damnificats va ser el ressort Hapimag de Platja d'Aro. D'aquí es van haver d'evacuar 250 clients, molts estrangers. "Va ser molt ràpid. Vam veure flames de fins a 30 metres", explica el seu director Oiver Glaser.

Unes 71 hectàrees afectades Els Bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi aquesta matinada i els veïns i clients desallotjats han pogut tornar als seus llocs de residència. La pujada de la humitat i la retirada del vent van facilitar les tasques d'extinció dels Bombers, que a hores d'ara continuen remullant la zona i hi mantenen 32 dotacions terrestres i tres mitjans aeris. En total, les flames han afectat unes 71 hectàrees, la majoria en terreny forestal malgrat la proximitat de diverses urbanitzacions. Flames a tocar les cases L'incendi es va declarar cap a la una del migdia d'aquest divendres i va agafar per sorpresa molts turistes i persones amb segones residències a la zona de Castell i Santa Cristina d'Aro. Les flames van avançar molt de pressa, empeses en part pel vent que hi bufava, i van obligar a desallotjar diverses urbanitzacions. Entre elles, les Teules, la Coma o el Masnou. En aquesta darrera, el foc va arribar ben bé a tocar d'algunes cases i va cremar jardins. Alguns parcialment, d'altres del tot. També va afectar la porxada de bigues de fusta d'una casa, que s'ha hagut d'apuntalar i està acordonada. 53 A primera hora del matí s'hi han acostat molts curiosos per fotografiar de ben a prop el rastre que ha deixat l'incendi. També Bert Vandelvelde, de l'empresa Top Conserge que s'encarrega de vigilar algunes d'aquestes segones residències. Ahir les flames el van sorprendre mentre preparava una casa per l'arribada d'un client. "Vam veure fum per darrere de la piscina i vam decidir marxar. Vaig avisar als altres clients que estaven per aquí i, després que la policia ens ho demanes, vam anar a Platja d'Aro", explica. Imatges de l'Equip d'Enregistrament d'Imatges #EEI de #Bomberscat de #IFCastellPlatjaAro Hi seguim treballant amb intensitat amb 74 dotacions. S'intenta que el foc no davalli cap al barranc de Canyet pic.twitter.com/KV9s2gDsWO — Bombers (@bomberscat) 1 de julio de 2022 Cap a les onze, amb el foc ja estabilitzat, van poder tornar i van anar a inspeccionar la zona. "Alguns jardins han cremat sencers i també alguna cosa de mobiliari però, per sort, dins les cases res", remarca. Un altre dels punts més afectats va ser el resort Hapimag. L'establiment, amb capacitat per a unes 600 persones, en tenia 250 d'allotjades i va haver d'evacuar-los a tots en qüestió d'hores. El seu director, Oliver Glaser, explica que van començar a veure foc a la part de baix de la muntanya però que ràpidament es va anar fent gran i que, finalment, les flames van arribar fins a la zona del golf. "N'hi havia de fins a 30 metres", detalla. Glaser lloa la tasca dels Bombers i dels equips d'extinció a qui considera "clau" en l'estabilització de l'incendi. Diu que estaven preparats i que l'evacuació es va poder fer ràpidament i sense incidents. Cap a la mitjanit, els clients hi van poder tornar i aquest dissabte, malgrat el pas constant d'helicòpters dels Bombers sobrevolant la zona, els turistes hi han recuperat la "normalitat". Avui, els clients recorden l'episodi gairebé com una anècdota, fins i tot, "excitant". És el cas d'en Christian. Ell va arribar dimarts al resort amb la seva família i estava banyant-se a la piscina quan van començar a veure com núvols i olor a cremat. Diu que tot va passar molt ràpid i que de seguida els van evacuar.