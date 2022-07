Un incendi declarat ahir a la zona de Can Manel de Castell d’Aro ha posat en alerta veïns i ciutadans del Baix Empordà i va cremar almenys 71,31 hectàrees, de les quals 1,19 corresponen a sòl urbà, segons l’última actualització dels Bombers. El cos d'emergències va aconseguir estabilitzar el foc la passada nit i manté un dispositiu d'extinció amb una trentena de camions d'aigua i una quinzena de vehicles lleugers remullant la zona i revisant el perímetre.

Flames a tocar les cases

El foc es va declarar cap a la una del migdia en una zona pròxima a diverses urbanitzacions entre Castell d’Aro i Santa Cristina d’Aro, a tocar de les Gavarres. Les flames van obrir-se en dos flancs i es van anar estenent cap al nord-oest, en zones habitades. La proximitat de les flames a les cases va obligar a desallotjar unes 350 persones de diverses urbanitzacions.

Durant el dia, els Bombers van arribar a treballar-hi amb una vuitantena d’efectius, dels quals una seixantena de terrestres. Durant la nit hi van seguir treballant amb 30 vehicles d’aigua i una dotzena de comandament. També hi van treballar 15 mitjans aeris, quatre d’elles propietat del Ministeri de Transició Ecològica. Les ADF del territori també van prestar suport a les tasques d’extinció.

Una de les hipòtesis amb què treballen els Agents rurals és que la causa de l’incendi són uns treballs de neteja perimetral de la urbanització Can Manel de Castell-Platja d’Aro que havien estat autoritzats i complien amb les condicions de prevenció.

El foc va originar-se al fons d’un barranc, i va avançar ràpidament cap al nord-oest empès pel vent de marinada en dos flancs. Durant la tarda, els Bombers van prioritzar el flanc esquerre, que era el que presentava més potencial d’expansió, i durant la nit van destinar els esforços al cap i al flanc dret de l’incendi, que són els que podrien amenaçar les urbanitzacions.

Imatges de l'Equip d'Enregistrament d'Imatges #EEI de #Bomberscat de #IFCastellPlatjaAro Hi seguim treballant amb intensitat amb 74 dotacions. S'intenta que el foc no davalli cap al barranc de Canyet pic.twitter.com/KV9s2gDsWO — Bombers (@bomberscat) 1 de julio de 2022

La proximitat del foc amb les urbanitzacions pròximes va provocar l’evacuació d’unes 350 persones de les urbanitzacions. A Castell-Platja d’Aro es va desallotjar part del residencial Club Golf Masnou i la urbanització de La Coma, i es va instar al confinament a les urbanitzacions de Can Manel i Mas Semí. A Santa Cristina d’Aro es van desallotjar residents de la urbanització de Les Teules, Can Batet, Can Riera i la zona de Vallvanera, i es van confinar algunes parts de la urbanització Roca de Malvet.

Protecció Civil i Creu Roja van habilitar el pavelló d’esports de Santa Cristina d’Aro, on Creu Roja va habilitar 30 llits. També van obrir la Sala Polivalent de Castell d’Aro, on es van demanar 350 llits per si els desallotjats no podien tornar. La majoria són turistes del Hapimag Resort, de nacionalitat francesa, anglesa, alemanya i de Països Baixos. El dispositiu va estar format per membres de la Creu Roja, Protecció Civil de Castell Platja d’Aro, tècnics de Protecció Civil de la Generalitat i voluntariat de Protecció Civil.

En total hi ha unes 350 persones desallotjades per #IFCastellPlatjaAro la majoria del Resort Hapimag de nacionalitat francesa, anglesa, alemanya i països baixos, així com veïns de la zona i l'hotel



(Foto de la sala polivalent de Castell d’Aro)@AVPCPlatjadAro #protecciocivil pic.twitter.com/5LaOhCZqG0 — Protecció civil (@emergenciescat) 1 de julio de 2022

Totes les persones que havien estat desallotjades preventivament van poder tornar als seus llocs de residència abans de la mitjanit de divendres.

Tasques d’extinció complicades

En una atenció als mitjans, l’inspector dels Bombers Jordi Lleonard va admetre que es tracta d’un incendi «complicat» per la gran quantitat de cases disperses però pròximes al foc, que han condicionat les tasques d’extinció. Lleonart va explicar que «s’ha prioritzat el flanc esquerre per evitar un incendi forestal de majors proporcions», i va indicar que durant la nit intentarien treballar per facilitar com abans millor el retorn dels veïns desallotjats.

Protecció Civil va activar el Pla especial d’emergències per incendis forestals.