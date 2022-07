Calonge va acollir ahir la segona edició de les jornades «Som l’Europa que fem», organitzada pel grup europeista Europa en Blau. La jornada, que va comptar amb personalitats polítiques de diversos organismes de caràcter nacional i europeu, va comptar amb una cinquantena d’assistents i va debatre, entre d’altres, sobre la implicació ciutadana per lluitar contra la polarització, els populismes i la desafecció cap a les institucions europees. «Que els Estats actuals i futurs de la UE vulguin seguir al club depèn de tots nosaltres, de la nostra capacitat d’aportar idees i propostes de construcció que permetin en pensar en un futur possible com a UE», va destacar Gerard Vives, Director General de la Representació del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’Exterior i de la Unió Europea.

Un dels impulsors de les jornades i membre del grup Europa en Blau, Joaquim Millan, va anunciar que l’entitat ha signat un acord amb l’Ajuntament de Calonge que avala la continuïtat d’aquesta activitat per als anys futurs. Millan va valorar la jornada d’enguany com «un èxit absolut» i va avançar que gràcies a l’acord es continuaran celebrant amb caràcter anual.