L’entitat ecologista SOS Costa Brava reclama a l’Ajuntament de Palafrugell, que el passat mes de maig va aprovar la suspensió de llicències per a tramitacions de planejament urbanístic en àmbits de sòl propers a la costa per tal d’adaptar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al Pla Director Urbanístic (PDU), que en el marc d’aquesta suspensió adapti la normativa per tal de protegir els espais naturals del municipi davant la creixent pressió urbanística.

En un comunicat, l’ens demana que el nou instrument urbanístic que ha de redactar l’Ajuntament de Palafrugell no es limiti a una simple adaptació del POUM al PDU i a la seva normativa d’integració paisatgística, sinó que suposi una revisió de tota la zona litoral i la desclassificació dels sectors urbanitzables i dels polígons d’actuació urbanística que, segons indiquen, afecten espais forestals, boscos i pinedes a primera línia de litoral, o bé la seva qualificació com a sistema d’espais lliures i zones verdes. El cas d’Aigua Xelida L’ens ecologista reivindica també que se suspenguin les llicències que s’han atorgat a la zona d’Aigua Xelida, on es preveu la construcció de 15 cases de luxe en un espai natural a tocar de la cala. Per fer-ho, l’entitat subratlla la necessitat d’incloure en la moratòria l’actuació urbanística prevista en aquesta zona natural i que, segons detallen, «incomprensiblement» ha quedat fora de la suspensió. De fet, el projecte d’Aigua Xelida és una iniciativa on els ecologistes ja van presentar al·legacions al projecte d’edificació presentat a finals de maig. En aquestes al·legacions SOS Costa Brava indicava que el projecte es pretén construir en un terreny que compta amb pendents de més del 30%, quan el límit fixat per llei és del 20%. D’altra banda, també van denunciar que les prop de tres hectàrees afectades són boscoses i amb pins, alzines i roures. També asseguren que el projecte contempla cases amb una planta més del màxim fixat per normativa, que és de planta baixa i primer pis. Finalment, també denuncien que no està justificada la reducció al 70% del valor unitari del sòl per calcular la compensació a l’Ajuntament i afegeixen que l’obra afecta un total de 30.000 metres quadrats de superfície. Finalment, els ecologistes reivindiquen la necessitat de fer un replantejament de la planificació urbanística municipal davant el que consideren «un desenvolupament insostenible» dels models residencials del segle passat.