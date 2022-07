L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit han anunciat que posaran càmeres de vigilància per reforçar la seguretat a la plaça del Timó, un espai on, segons indica l’ens municipal, es generen problemes d’incivisme i inseguretat que derivats de l’oci nocturn i que principalment pateixen els veïns. Segons l’EMD, amb el reforç de la vigilància es vol dotar de més recursos als cossos policials per identificar els elements més conflictius i utilitzar les imatges com a prova. L’ens també ha avançat que si aquest estiu es registren moltes incidències, no es descarta fer com es va fer l’any 2020 i limitar l’horari d’obertura fins a dos quarts de dues de la matinada.

Per tractar aquesta problemàtica, aquesta setmana l’Ajuntament, l’EMD i els cossos policials s’han reunit amb els empresaris de l’oci nocturn que tenen establiments a la plaça del Timó. En el marc de la trobada se’ls va demanar implicació per tal d’aplicar el pla especial urbanístic del sector, una normativa d’obligat compliment que es va aprovar l’any 2018 amb una moratòria de cinc anys perquè propietaris i empresaris s’hi poguessin adaptar.