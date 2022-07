Els jutjats avalen que Red Rock torni a col·locar la guingueta a la cala d’Illa Roja

L’estira-i-arronsa entre l’empresa Red Rock 2021 S. L., guanyadora de la licitació per posar la guingueta a la cala d’Illa Roja, i l’administració i els naturistes, continua. El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona ha avalat el recurs que l’empresa va presentar al mes d’abril després que l’Ajuntament li retirés, a través d’una Junta de Govern Local, l’autorització d’explotació de la guingueta en considerar que aquesta havia incomplert el contracte de licitació.

L’empresa va presentar, posteriorment, un recurs als jutjats, que van dictaminar que Red Rock havia de fer front a un pagament de 16.043 euros a l’Ajuntament de Begur abans del 30 de juny de 2022 si volia ser readmesa en la gestió de l’explotació de la guingueta. El pagament d’aquest import s’ha fet efectiu ens els terminis dictaminats i ara l’Ajuntament, en compliment de la mesura cautelar imposada pel jutjat, ha de readmetre la guingueta a la cala d’Illa Roja.

Des de l’Ajuntament destaquen que es tracta d’una mesura cautelar i no definitiva; ja que el jutjat encara s’ha de pronunciar sobre si la revocació de l’autorització d’explotació de la guingueta per incompliment del contracte és ajustada o no a dret. Així, en cas que el jutge dictaminés que aquesta revocació és ajustada a dret, es retiraria de forma definitiva la concessió de la guingueta a l’empresa Red Rock 2021 SL. Sobre aquesta mesura cautelar, a més, l’Ajuntament de Begur ha presentat un recurs d’apel·lació.

L’ajuntament, a l’expectativa

L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, reconeix que estan a l’espera de saber quines són les intencions de Red Rock, amb qui s’han de reunir aquesta setmana per tal de saber quan i com recol·locaran la guingueta. La batlle insisteix, però, que no permetrà que hi hagi incivisme ni malestar a la zona: «Els farem complir estrictament el plec de condicions i no els hi deixarem passar ni una falta».

Pel que fa al recurs presentat, manifesta que en desconeix els terminis, però confia que l’autorització provisional quedi revocada. «La mesura que vam adoptar com a Ajuntament en el seu moment és del tot correcta i continuarem vetllant pels interessos dels begurencs i begurenques i per una prestació òptima dels serveis», defensa.

Un indret nudista

El col·lectiu de nudistes d’Illa Roja, agrupat en l’associació Salvem el Nudisme a Illa Roja, s’oposa a la reobertura de la guingueta, ja que, entre d’altres, consideren que vulneren la pràctica nudista. «Quan hi eren molestaven molt perquè en lloc dels 70 metres que havien d’ocupar, n’ocupaven 200. Tampoc ens volien servir als nudistes, posaven la música a tot drap i ens va quedar clar que la seva ideologia era contrària als nostres principis», explica el portaveu i vicepresident del grup, Joan Carles Doval.

Doval afegeix que l’Ajuntament s’ha reunit amb ells per tal de donar-los a conèixer la mesura judicial imposada. Sobre aquest punt, reconeix que caldrà esperar què resol la justícia. Tot i això, confia que l’administració els faci complir «estrictament» la normativa.

D’altra banda, des de l’associació naturista també demanen que es reparin els cartells informatius de la cala d’Illa Roja que reconeguin l’espai com un espai habilitat per a la pràctica nudista i demanaven respecte i civisme per a la mateixa. Els esmentats cartells van ser malmesos 24 hores després de ser col·locats. «Esperem que els reparin aviat de manera que siguin més difícils de destruir i reforcin la paraula civisme», conclou el portaveu de l’entitat.

Obres en l’accés principal

Un dels trets que pot jugar a favor de l’endarreriment de l’obertura de la guingueta és el factor logístic, ja que des de fa una setmana el principal camí d’accés a la cala d’Illa Roja està tancat per les obres de reparació del mur i d’estabilització del talús. Segons va comunicar l’Ajuntament, la previsió és que s’allarguin 15 dies, de manera que actualment el punt d’accés queda limitat al camí de ronda. Un fet que podria dificultar que l’empresa es torni a instal·lar en aquest espai natural abans de la data de finalització de les obres, prevista per a la segona o la tercera setmana de juliol.