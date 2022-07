El dissabte 2 de juliol de 2022 es va celebrar al Castell de Calonge l'edició d'enguany de l'event d'Europa en Blau, un grup europeista preocupat pel present i el futur d'Europa. La conclusió a què van arribar tant ponents com assistens va ser que “les diverses crisis simultànies que està patint Europa darrerament (sanitària, climàtica, energètica, geopolítica, inflacionista....) demanen una Unió Europea més forta i cohesionada que mai per donar respostes conjuntes que no deixin enrere cap estat membre.” L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, i l'entitat van signar un acord per instituir la continuïtat de la jornada.

La taula de ponents va comptar amb un panell excepcional d’experts europeus, analistes, periodistes i representants de la Comissió Europea, l'Eurocambra i el Govern de la Generalitat que van compartit les seves reflexions i opinions sobre diversos temes. Oriol Lázaro, promotor d'Europa en Blau, esmenta que la jornada és un espai de reflexió i generació d’idees i propostes per afrontar els diversos reptes de la Unió Europea actual. Va indicar que obrir un fòrum de debat entre gent compromesa amb el projecte europeu i la ciutadania és determinant per al desenvolupament de la Unió Europea a mig i llarg termini.

Jaume Duch, portaveu i director general de Comunicació del Parlament Europeu, va mencionar “la capacitat de la UE per adaptar-se amb gran flexibilitat a crisis com la pandèmia, demostrant que els que deien que la UE tenia els dies comptats s’equivocaven clarament. És més, cap país ha seguit el camí del Regne Unit i fins i tot ara hi ha una cua de set països que hi volen formar-ne part". La Diputada al Congreso, Mariona Illamola, va recordar que “l’actuació conjunta de la UE ha demostrat ser forta i unida en crisis com la pandèmia i la defensa d’Ucraïna. La UE no és només una institució que reparteix diners, sinó que es fonamenta en uns valors. I a mida que hi hagi més Estats que hi vulguin entrar-hi caldrà reformar els tractats per permetre encabir sensibilitats i cultures molt diferents."

“La capacitat de la UE per adaptar-se amb gran flexibilitat a crisis com la pandèmia, demostrant que els que deien que la UE tenia els dies comptats s’equivocaven clarament." Jaume Duch - Portaveu i director general de Comunicació del Parlament Europeu

Per la seva part, Xavier Prats, Assessor de la UOC i de la Fundació Conocimiento y Desarrollo(CYD) i ex-director general d’Educació i Cultura de la Comissió Europea, va ressaltar com n’és de difícil trobar un argument més convincent que la pandèmia i la guerra d’Ucraïna per adonar-nos de la capacitat de la UE per actuar com un ens unit i fort a l’hora d’enfrontar aquestes situacions límit. Antoni Cañete, president de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) va recordar que “Durant la pandèmia, per primera vegada, s’ha mancomunat un deute de 750.000 milions d’euros per poder afrontar el problema, i hem vist la importància de les aliances; pertànyer a la UE ens ha permès superar amb menys dificultat aquesta crisi sanitària i econòmica.”

Jordi Solé, Diputat al Parlament Europeu va dir que “La UE és l’espai multinacional del món que millor ha combinat democràcia, qualitat de vida i drets.” També, va afegir “val a dir que és difícil parlar d’una sola societat europea, perquè, per exemple, en termes econòmics, la diferència entre unes i altres societats dins la UE és molt gran; si volem parlar d’una sola societat cal intentar igualar aquestes condicions per a tots els Estats membres.” I pel que fa a l’actual guerra d’Ucraïna, va recordar que “estem en deute amb països de l’est d’Europa, com els dels Balcans occidentals. Rússia juga el paper de desestabilitzador en aquestes nacions, i la Unió Europea hauria de treballar per veure com els pot integrar per millorar la seguretat a tot el conjunt de la UE”.

“La UE és l’espai multinacional del món que millor ha combinat democràcia, qualitat de vida i drets.” Jordi Solé - Diputat al Parlament Europeu

Per tancar la jornada, Gerard Vives, Director General de la Representació del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Exterior i de la Unió Europea va recalcar com la Generalitat de Catalunya va liderar la redacció per articular la opinió de la ciutadania en l’àmbit de la Conferència sobre el Futur d'Europa. I acabant la seva intervenció va deixar clar “que els Estats actuals i futurs de la UE vulguin seguir al club depèn de tots nosaltres, de la nostra capacitat d’aportar idees i propostes de construcció que permetin en pensar en un futur possible com a UE.”