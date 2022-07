L’Ajuntament de Palafrugell ha dedicat un espai a l’artista Rodolfo Candelaria, que va morir la setmana passada a causa d’un ictus. Tal com van avançar fonts municipals, la Biblioteca compta amb un racó dedicat al nord-americà on es poden veure dues de les seves obres, un escrit amb una fotografia i un llibre de condol on la gent que vulgui pot deixar-hi un pensament o una frase de record.

Des de l’Ajuntament també s’ha començat a treballar en futures accions que serveixin de reconeixement i record de la figura del pintor, el qual estava molt arrelat a la vila de Palafrugell, municipi amb el qual va establir un estret lligam d’ençà que el va conèixer per primera vegada l’any 1958.