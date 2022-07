L’Ajuntament de Platja d’Aro construirà una àrea d’acollida de caravanes que té previst inaugurar pels volts de Setmana Santa de 2023. Ho farà en un terreny a l’entrada del municipi, ubicat al costat de la carretera de Santa Cristina d’Aro entre un supermercat i una benzinera. L’àrea disposarà d’espai per a uns 70 vehicles i oferirà serveis bàsics, com la possibilitat d’endollar-se a l’electricitat o buidar i renovar les aigües. Està previst que sigui de pagament i per a un màxim de 48 hores. Per a estades més llargues, hauran de fer ús dels càmpings del municipi. L’objectiu és retirar dels carrers les prop de 150 caravanes -en xifres del pic de l’estiu- que s’acumulen entorn de Masia Bas i del Parc dels Estanys i hi pernocten sense que estigui permès.

Col·lapse al centre del municipi

El municipi disposa actualment d’espais d’aparcament lliures per autocaravanes. En aquestes zones, només està permès fer-hi estades amb un topall màxim de 48 hores seguides i està prohibit (tal com indica el panell de l’entrada) desplegar tendals i col·locar taules i cadires fora del vehicle. Tanmateix, molts usuaris excedeixen la normativa.

Maria Àngels Navalpotro, veïna de Barcelona i autocaravanista, assegura que hi ha usuaris que s’han instal·lat a l’àrea situada al costat del parc dels Estanys «indefinidament» i que, fins i tot, «tenen desaigües fets». Navalpotro relata que amb la seva parella hi fa estades de cap de setmana i s’han d’aparcar al carrer perquè aquestes àrees sempre estan plenes. «Hi ha gent que està instal·lada aquí tot l’any, venen amb el cotxe», assegura. I afegeix: «No entenem per què no hi ha ningú que no faci alguna cosa per treure’ls; si és per tothom, és per tothom». Per la seva banda, l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, reconeix que estan al cas que «se n’està fent un mal ús i cal regular-ho». «Hi ha persones que s’estan més de les 48 h permeses en aquests espais», pensats només com a aparcament temporal. Tot i això, admet que el cos policial «arriba on arriba» i afegeix que «és molt complicat regular l’activitat quan les caravanes s’escampen pel municipi». I és que, a part dels aparcaments específics per autocaravanes, el municipi acumula estacionaments d’aquests vehicles en altres carrers. Un, és l’annex a l’àrea del parc dels Estanys, que s’omple sobretot els caps de setmana i a l’estiu. Les autocaravanes i caravanes també s’acumulen a la zona de Masia Bas.

Aquests autocaravanistes que s’aparquen al carrer expliquen que ho fan perquè «és gratis» i «està a prop de la platja». Alguns, com és el cas del turista francès Fernand Juar, recullen l’aigua dels punts habilitats als aparcaments per aquests vehicles ja plens, però es produeixen l’electricitat amb plaques solars. Jaclyn i Joel Benuar són dos turistes també francesos. Fa quinze dies que s’han aparcat a prop del parc dels Estanys i dinen a fora. Asseguren que els permeten posar les cadires al carrer «per la calor». Navalporto afegeix: «Si no fas xivarri, no treus el tendal, ni et muntes una terrassa, pots estar aquí. La gent és bastant respectuosa». La majoria d’aquests autocaravanistes fa anys que es desplacen a Platja d’Aro per passar-hi parts de l’estiu.

Estades de curta durada

La nova àrea d’acollida d’autocaravanes es construirà seguint els criteris de la nova llei de turisme en qüestions d’estada màxima (48 hores) i dels serveis que oferirà. L’ajuntament assumirà l’habilitació inicial del terreny, que ara és una parcel·la plena de vegetació de 9.427 metres quadrats, pressupostada en 691.043,97 euros (IVA inclòs). Aquesta primera fase d’obres es va treure a licitació a mitjans de juny i ara està pendent a ser adjudicada. La previsió és començar les obres entre octubre i novembre, alhora que s’adjudica la concessió.

Una concessió que està a punt de sortir també a concurs públic. «Buscarem una empresa que tingui experiència de gestió en aquest camp», ha detallat l’alcalde de Platja d’Aro. Es calcula que l’empresa que guanyi la licitació d’aquest segon plec haurà de fer una inversió d’uns 100.000 euros per col·locar-hi la maquinària de control, les connexions elèctriques i les d’aigua en superfície. «Pretenem tenir un espai ordenat i d’acord amb la llei per a les persones que s’apropen al nostre municipi amb aquests vehicles», ha conclòs Jiménez. L’àrea entraria en funcionament l’any que ve.