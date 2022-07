El plenari de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha aprovat per unanimitat la suspensió de llicències d'obres a Punta Brava durant un any. El motiu és que durant aquest període de temps el consistori aprofitarà per actualitzar el POUM en funció de les directrius que marca el Pla Director Urbanístic que va aprovar la Generalitat en el litoral gironí. El regidor d'Urbanisme recorda que aquesta zona és "paisatgísticament molt sensible" i per això han optat per aprovar aquesta suspensió. Tot i així, Josep Saballs ha avisat que hi haurà finques on no es podrà aplicar la suspensió perquè implicaria al consistori ganxó que indemnitzi els propietaris.

La Punta Brava de Sant Feliu de Guíxols no tindrà noves construccions almenys durant un any. Així ho han acordat els 21 regidors de l'Ajuntament després d'aprovar una suspensió de llicències urbanístiques durant un any, prorrogable a dos. El principal motiu és garantir la protecció de l'entorn i per això s'adaptarà el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb les directrius en referència a construccions al litoral que marca el Pla Director Urbanístic (PDU) aprovat per la Generalitat.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, té clar que la mesura "no agradarà a aquella zona" però considera que aquest any de marge és temps suficient per plantejar "tots els estudis de paisatge necessaris per implementar en aquella zona".

La mesura arriba després que el consistori hagi registrat "més peticions" per edificar en aquesta zona, segons explica el regidor d'Urbanisme. Davant del risc que pot suposar per l'entorn paisatgístic, el govern local ha optat per suspendre les llicències i adequar el POUM al PDU.

Saballs ha recordat que ja hi ha alguns contenciosos interposats i veu en la suspensió de llicències la fórmula per poder “no tenir-ne més dels que ja hi ha”. La mesura és provisional per un any, però el consistori té la possibilitat d’allargar-la un any més si ho considera necessari.

El grup municipal de Guíxols des del Carrer – En Comú Podem valora positivament la moratòria, però critica la mesura, perquè entén que arriba tard. En aquest sentit, la formació recorda que va impugnar una llicència d’obres de dos xalets que el govern municipal va concedir el gener de 2019, pocs dies abans que entrés en vigor una moratòria d'un any dictada per la Generalitat i que afectava a tot l’àmbit de la Costa Brava. "El govern va desestimar la nostra impugnació quan ja sabia que era qüestió de pocs dies que arribés la moratòria, prèvia a la redacció d’un nou Pla Director (PDUC)", apunta el regidor Jordi Lloveras. Un any després -afegeix Lloveras- "el nostre grup va presentar tres al·legacions prèvies a l'aprovació definitiva del PDUC, una de les quals feia referència directa a l’àmbit de Punta Brava. Demanàvem posar fi a la construcció de xalets en base al fort impacte paisatgístic que suposen". GDC va recollir prop de 400 signatures, "però en cap moment vam tenir el recolzament del govern Motas".