Els Mossos d'Esquadra van detenir el 20 de juny un home de 28 anys per un robatori amb violència i intimidació a Platja d'Aro.

La víctima es trobava a la platja de matinada quan un individu se li va apropar i, després d'intimidar-lo amb una navalla, li va sostreure la ronyonera que portava penjada.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols el van detenir el mateix dia amb la descripció com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els fets van passar pels volts de dos quarts de dues de la matinada. Una patrulla es trobava fent vigilància per la localitat de Platja d'Aro va ser aturada per un home que els per informar que acabava de ser víctima d'un robatori violent.

L'home tornava de veure uns amics que pescaven a la platja quan un individu se li va apropar i, després d'intimidar-lo amb una navalla, li va sostreure la ronyonera que portava penjada.

Amb les dades facilitades, els mossos van iniciar la recerca del lladre. Minuts més tard van localitzar un home, que coincidia amb la descripció de l'individu en un d'un bloc de pisos del passeig Marítim. Quan el van identificar van comprovar que portava les pertinences sostretes.

El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el mateix dia 29 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.