L’espai natural de Castell compta un any més amb un punt fix d’informació i vigilància d’aquest important espai natural. Des de l’Àrea de Medi Ambient impulsen aquesta iniciativa, per segon any consecutiu, mitjançant la qual, durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 a 17 h, s’habilita un punt informatiu que és gestionat per membres de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) Gavarres Marítima.

L’objectiu és que des d’aquest punt informatiu es faci una tasca divulgativa entre els usuaris de Castell dels valors mediambientals d’aquest àmbit i de la cura que cal tenir per preservar-los. En aquest sentit els membres de l’ADF informen dels diversos espais i punts d’interès de l’àmbit (mediambiental, paisatgístic, patrimonial o cultural), i dels itineraris que en donen accés. Al mateix temps es vol potenciar una presència més directa de l’ADF durant el període d’estiu, que permeti tenir un control i potenciar la vigilància d’aquest espai davant els riscos d’incendis, possibilitant en aquests casos una actuació ràpida mitjançant vehicles i material d’extinció que aquesta entitat ubica a la zona.