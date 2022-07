Un sindicat de Mossos denuncia «precarietat» en la gestió de l’incendi de Castell d’Aro

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) dels Mossos d’Esquadra denuncia la precarietat i les males condicions de treball a la qual s’enfronten els agents del cos que fan la tasca d’operadors des de la centraleta de la sala 112. Segons apunten des del mateix sindicat, aquest espai gestiona les incidències del 112 que interpel·len a Mossos del territori gironí, així com el tarragoní i el lleidatà de manera unificada des de Reus. Sense anar més lluny, critiquen que la gestió de les comunicacions de l’incendi de Castell-Platja d’Aro, que va implicar el desallotjament de 300 persones, va anar a càrrec d’una sola agent que va gestionar la conferència de l’Empordà amb una ràdio i «apuntant les coses amb paper i bolígraf de manera manual». Tot plegat, pel volum de feina que implica, hauria de ser una tasca compartida entre tres mossos, indiquen.

En un comunicat, el sindicat manifesta rebuig per la manca de solucions del govern davant una situació que han criticat en reiterades ocasions: «Tot continua igual! Ni la direcció del cos, ni tampoc la direcció política han estat capaços de trobar una solució per aquesta greu situació. Les càrregues de feina encara són inassolibles per a uns operadors que veuen com, de manera irresponsable i negligent, es posa en risc la seva salut individual».

El sindicat afegeix que tot i les reunions mantingudes amb comandaments operatius del cos, la mesura que proposen es tradueix en una «bossa d’hores extraordinàries que permetria arribar com a mínim als 32 operadors per torn». Una mesura que consideren un «pedaç»: «La situació de la sala 112 de Reus no es pot mantenir més. Reiterem que no és una solució d’hores extraordinàries sinó de dimensionament d’aquesta i totes les sales del cos», sentencien en la missiva.

Manca de recursos

El portaveu sindical, Antoni Castejón, va explicar en declaracions a Diari de Girona, que la manca d’efectius a la Sala 112 va provocar que en la gestió de l’incendi de Castell-Platja d’Aro «es retrocedís 30 anys endarrere»: «L’agent estava sola, amb una emissora portàtil, amb un paper i un bolígraf. Imagina’t que vaig patrullant i em trobo un accident, però la persona que m’ha d’escoltar, com que no hi ha gent i la línia està col·lapsada, no m’atén i el servei acaba sortint perjudicat. El tema és que estem al punt del col·lapse perquè els companys saben que no es poden ni aixecar per anar a fer un cafè i això provoca un estrès brutal i baixes laborals», manifesta Castejón, que afegeix que tot plegat es tradueix amb una «pèrdua de qualitat de servei que pot ser molt greu». «No ens podem permetre que hi hagi un accident o una persecució i no hi hagi comunicació... Pot ser molt greu», conclou.

Aquest diari va demanar ahir al Departament d’Interior volia fer algun aclariment respecte la denúncia de SAP-Fepol, però no va obtenir resposta.