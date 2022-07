La Confederació Europea del Suro (CELIÈGE) va homenatjar ahir dijous al palafrugellenc Enric Vigas en un acte a la seu de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya (AERCORK), qui va presidir l'entitat durant onze anys, entre el 2010 i el 2021.

L'obertura de l'homenatge va anar a càrrec de Joan J. Puig, vicepresident de CELIÈGE i president d'AECORK, que va agrair la tasca d'Enric Vigas i va destacar el seu compromís amb el col·lectiu surer, que considera «clau» per la creació, per exemple, d'un ens de referència com l'Institut Català del Suro.

João Ruiz, president de CELIÈGE, va fer entrega de la placa d'homenatge a la família Vigas tot lloant la figura d'Enric Vigas per la seva capacitat d'elevar la imatge del suro i estendre el seu missatge arreu. Vigas, que no va poder assistir a l'acte, va estar representat per la seva família.

Raul Vigas, fill d'Enric Vigas, va recollir la placa en nom del seu pare agraint el reconeixement a CELIÈGE, a AECORK i a totes les persones que l'han acompanyat al llarg de la seva trajectòria.

La clausura de l'acte va anar a càrrec de Joan Vigas, alcalde de Palafrugell i germà d'Enric Vigas, que va posar en relleu el seu compromís amb la vila de Palafrugell, des d'una perspectiva empresarial per mitjà del suro però també territorial i cultural.

A l'homenatge també hi va assistir la junta directiva d'AECORK, associació que Enric Vigas va presidir durant vint-i-un anys (1989-2010) i representants de la Fundació Institut Català del Suro.

Assemblea general de CELIÈGE

L'acte de reconeixement es va fer coincidir amb la celebració de l'assemblea general de la Confederació Europea del Suro a Palafrugell, on es van tractar qüestions econòmiques, tècniques o de comunicació. Es tracta de la primera reunió presencial de la CELIÈGE després de més de dos anys de pandèmia, que s'ha fet expressament a Catalunya per portar a terme l'homenatge.

CELIÈGE és una organització internacional integrada pels 6 principals països amb indústria surera: Espanya, Portugal, França, Alemanya, Gran Bretanya i Itàlia.