L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler (Junts), ha anunciat la destitució del regidor de Cultura, Norbert Botella (Republicans), peça clau a l'equip de govern per mantenir la majoria en el plenari. La notícia ha transcendit després que Soler emetés un comunicat anunciant que la decisió es deu "a la inadaptació al treball en equip per part de Botella": "Ha sigut una decisió personal molt pensada. Ha sigut una decisió presa per mi i se li ha comunicat avui mateix, aquest matí. Se li ha donat l'oportunitat d'adaptar-se i anar-se formant, però no ha volgut entrar en raó i s'ha fet d'aquesta manera", ha subratllat Soler. En el marc d'aquesta decisió, l'alcalde li ha retirat les competències de Medi Ambient, Cultura i Ensenyament a Botella, que passarà a ser regidor de l'oposició.

Amb l'expulsió del regidor Norbert Botella el govern de Calonge i Sant Antoni estarà format per Junts (4 regidors), PSC (3 regidors) i PP (1 regidor) i queda en minoria. En aquest sentit, Soler ha explicat que "tenim tots els projectes de la legislatura en marxa i no hem de patir per tirar endavant i acabar aquesta legislatura. Estic segur que en temes importants de municipi ens entendrem amb la resta de grups municipals per tirar-los endavant". Una legislatura convulsa Aquest és el segon canvi de govern significatiu enmig de la legislatura després que l'any 2020 una moció de censura, segellada pel mateix Botella, propiciés la sortida de l'antic equip de govern, format per una coalició d'ERC i Avancem. La moció, que va obtenir llum verda gràcies a l'acord de PSC, Junts, PP i Republicans (Botella). ERC va guanyar les eleccions municipals celebrades el maig del 2020 amb cinc regidors i va deixar en segona posició a JxCalonge, liderat per l'exalcalde Jordi Soler, amb quatre edils. ERC va optar per formar un govern de coalició amb els dos regidors d'Avancem i l'edil de Republicans, quedant-se a un sol regidor de la majoria absoluta. L'abril de 2019, però, Botella va anunciar que abandonava la coalició, deixant l'equip de govern amb set regidors.